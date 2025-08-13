El Grupo Fecovita sumó una nueva certificación de sostenibilidad

Fecovita- Argentina Sostenible 1 El sello Argentina Sostenible que logró Fecovita con la certificación de Coviar

La guía utilizada para alcanzar la certificación no es sólo un protocolo de amplio especto y de alcance local. De hecho, el esquema validado por COVIAR logró aval de reconocimiento de la OIV (Organización Internacional de la Vid y el Vino).

La importancia de la certificar sostenibilidad

Desde COVIAR explicaron que" la potencia de la certificación en el ámbito de la vitivinicultura es la capacidad de adaptarse a cada organización". Y que es algo integral, ya que además del ambiente, hace hincapié en los aspectos sociales, culturales, éticos y de integridad.

Para eso, toma en cuenta estándares internacionales vinculados a la sostenibilidad vitivinícola y de responsabilidad social. En tal sentido, Tomás Pujal, Gerente de Operaciones, puso en valor el significado de sostenibilidad para Fecovita, que viene de lograr mayor proyección internacional al asumir la presidencia del Foro Mundial de Cooperativas.

"Desde hace ya varios años estamos trabajando con el propósito claro de que todo nuestro sistema compuesto por productores primarios, cooperativas y plantas productivas, se vayan alineando con una mirada sostenible en todos sus procesos”, explicó Pujal.

Respecto a los próximos objetivos tras lograr la certificación, el directivo señaló que los resultados han sido “muy buenos". Y que "la idea es ir sumando más hectáreas cada año.”

Las certificaciones obtenidas por Fecovita

En 2024 el Grupo Fecovita certificó normas Global G.A.P + GRASP. Global G.A.P es una certificación con reconocimiento internacional de buenas prácticas agrícolas que tiene como principal objetivo mostrar el compromiso del productor primario con la seguridad y sustentabilidad alimentaria.

El módulo GRASP tiene un enfoque social, poniendo foco en el factor humano, la seguridad de los trabajadores y el reconocimiento de sus derechos son los pilares fundamentales de esta norma. Actualmente tiene certificación ISO 22000 para sus plantas de Gutiérrez y Bodega Toro en San Martín, FSSC 22000 en Bodega Resero de San Juan y BRC en Bodega los Helechos.

Bodega Los Helechos también obtuvo la certificación de vinos orgánicos y la línea Finca Magnolia Reserva, para vinos veganos, siguiendo la estrategia de internalización del grupo en este tipo de productos.