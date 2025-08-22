Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Temporal en alta montaña

Ya se acumularon 50 centímetros de nieve en el Paso Cristo Redentor que seguirá cerrado

El temporal arrancó el miércoles. Las autoridades del corredor anunciaron que este sábado continuará inhabilitado el Paso Cristo Redentor por mal tiempo

En Las Cuevas ya se acumuló medio metro de nieve tras el temporal.

El Paso Cristo Redentor permaneció cerrado este viernes por las intensas nevadas en la zona de la alta montaña que se estima persistirán durante casi toda la jornada. De hecho, ya se lograron acumular 50 centímetros de nieve del lado argentino, especialmente en la localidad de Las Cuevas, y 70 centímetros en el complejo aduanero Los Libertadores.

La Ruta 7 se mantuvo intransitable para todo tipo de vehículos desde Uspallata y hasta la boca del túnel internacional por las precipitaciones níveas y el desprendimiento de rocas, según se detalla en el parte de la Dirección de Vialidad Nacional.

Pasadas las 20, se informó que el Paso Cristo Redentor seguirá inhabilitado este sábado de forma preventiva porque se mantienen las mismas condiciones meteorológicas.

nieve los libertadores
Así lucía este viernes el complejo aduanero Los Libertadores.

Las imágenes del cruce fronterizo fueron compartidas por prensa de Gendarmería pasado el mediodía, desde donde informaron que este sábado podría habilitarse la circulación en el paso teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para la cordillera.

Se recomendó transitar con precaución ya que en algunos sectores, como Puente del Inca, la visibilidad se encontraba reducida por el viento blanco. Además se recordó la portación obligatoria de cadenas durante la temporada invernal.

Pronóstico del tiempo en la alta montaña

El pronóstico mostró la persistencia de nevadas en la alta montaña hasta las 22 de este viernes. El temporal arrancó el miércoles, cuando se decidió el cierre del corredor internacional.

Este sábado se había previsto que mejoraran las condiciones del tiempo de manera progresiva a partir de las 6 pero finalmente se anunció que no será así. De hecho se calcula que pueden registrarse temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, lo que complicará las tareas de control de hielo sobre la calzada para reabrir el Paso Cristo Redentor.

punta de vacas
Punta de Vacas volvió a cubrirse de blanco durante esta jornada.

A partir del domingo vienen días de buen tiempo. Varias páginas especializadas en el tema mostraban sol pleno durante una semana al menos. Obviamente con mínimas y máximas negativas. Con este pronóstico, se espera la reapertura para esa jornada.

De todas maneras, las autoridades del Sistema Cristo Redentor aconsejaron chequear la información de los pasos fronterizos antes de emprender un viaje. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.

