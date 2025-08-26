Banco Nación supermercados: reintegro de $72.000 a partir de este miércoles 27 de agosto

Cuánto hay que comprar para obtener el reintegro de $12.000

Para aprovechar el reintegro de $12.000 semanales (cada miércoles), se debe realizar una compra superior a los $40.000 cada semana. Generalmente el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso suele verse reflejado inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado. Este tipo de promo es conveniente si se tiene en cuenta que la última medición de la inflación fue del 1,9% tanto en Mendoza como a nivel nacional.

Banco Nación supermercados.jpg Gran posibilidad de ahorro con Banco Nación y MODO desde este miércoles.

Banco Nación: supermercados adheridos al descuento de agosto y septiembre

En su web oficial Banco Nación informó que los siguientes supermercados realizan el descuento, pero no adhieren a las cuotas:

Diarco.

Jumbo.

Maxiconsumo.

ChangoMás

Vea

Además, los siguientes supermercados de Mendoza sí realizan el reintegro y aceptan las cuotas sin interés:

Átomo

Amigorena 26 - Mendoza - Mendoza

B Matienza 1481 - San José - Mendoza - Mendoza

Capilla de Nieve 405 - Guaymallén - Mendoza

Cervantes 1585 - San José - Mendoza - Mendoza

Godoy Cruz 535 - San José - Mendoza - Mendoza

Gutemberg 2652 - San José - Mendoza - Mendoza

Independencia 2368 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

Julio Roca 97 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

Lavalle 255 - Mendoza - Mendoza

Lisandro Moyano 52 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

Martin Fierro 906 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

Olascoaga esq Independencia - Las Heras - Mendoza - Mendoza

Paraguay 2532 - Mendoza - Mendoza

Perú 202 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

Perú 3022 - Mendoza - Mendoza

Quintana 80 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

San Martin 241 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

San Martin 2430 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

San Miguel 750 - Las Heras - Mendoza - Mendoza

Tito Laciar 925 - Villa Nueva - Mendoza - Mendoza

Blow Max

Alberdi 189 - Guaymallén - Mendoza

Eusebio Blanco 50 - Mendoza - Mendoza

Carrefour

Av. Las Heras 306/24 - Mendoza - Mendoza

Avenida España 1244 - Mendoza - Mendoza

Fray Luis Beltran 1858/64 - Mendoza - Mendoza

Godoy Cruz 555 - Mendoza - Mendoza

Jorge A. Calle 631 - Mendoza - Mendoza

Juan Agustín Maza 2777 - Mendoza - Mendoza

Las Heras 798 - Mendoza - Mendoza

Montevideo 291 - Mendoza - Mendoza

Sarmiento 119 - Mendoza - Mendoza

Coto

Videla Correas 628 - Mendoza - Mendoza

Super A

Godoy Cruz 178 - Mendoza - Mendoza

San Martin 752 esq San Lorenzo - Mendoza - Mendoza

Godoy Cruz 55 - Mendoza - Mendoza

En el sitio oficial de Banco Nación, por geolocalización, se pueden ver los supermercados adheridos de la zona de cada cliente del país. De no ser así, se puede consultar filtrando por provincia.

Supermercados con descuentos y reintegro

Además, los siguientes supermercados tienen un descuento del 30% y un reintegro de $12.000 por semana en las compras on line pagadas con tarjeta de crédito VISA:

Chango más

Jumbo

Disco

Vea

Coto Digital

Carrefour

Pingüino

Diario UNO no tiene ningún tipo de vínculo comercial en esta nota con las empresas enumeradas.