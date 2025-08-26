Inicio Sociedad Banco Nación
Banco Nación supermercados: reintegro de $72.000 a partir de este miércoles 27 de agosto

Quienes paguen con MODO BNA+ del Banco Nación obtendrán este reintegro a razón de $12.000 todos los miércoles hasta finales de septiembre

Banco Nación supermercados. Este miercoles comienza la posibilidad de ahorrar $72.000.

Banco Nación continúa con su promoción en supermercados a partir de este miércoles 27 de agosto con la que se podrá ahorrar $72.000 hasta el 30 de septiembre. Quienes paguen con MODO BNA+ en los comercios adheridos (ver más abajo) accederán a un reintegro del 30% que asciende a $12.000 máximo semanal en los supermercados adheridos.

Este beneficio contempla compras presenciales y on line en los supermercados adheridos. Tiene validez todos los miércoles con pagos realizados exclusivamente a través de MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Pero no aplica para pagos con saldo en cuenta. Quedan seis miércoles hasta el fin de la promo, a $12.000 de reintegro por semana el ahorro ascenderá a $72.000 para quien aproveche el beneficio.

Banco Nación Supermercados
Los supermercados tienen un gran beneficio a partir de este miércoles con Banco Nación MODO.

Banco Nación informó en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como sucede habitualmente, la acreditación del reintegro se hará dentro de los 30 días de ocurrida la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra. Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

Cuánto hay que comprar para obtener el reintegro de $12.000

Para aprovechar el reintegro de $12.000 semanales (cada miércoles), se debe realizar una compra superior a los $40.000 cada semana. Generalmente el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso suele verse reflejado inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado. Este tipo de promo es conveniente si se tiene en cuenta que la última medición de la inflación fue del 1,9% tanto en Mendoza como a nivel nacional.

Gran posibilidad de ahorro con Banco Naci&oacute;n y MODO desde este mi&eacute;rcoles.

Gran posibilidad de ahorro con Banco Nación y MODO desde este miércoles.

Banco Nación: supermercados adheridos al descuento de agosto y septiembre

En su web oficial Banco Nación informó que los siguientes supermercados realizan el descuento, pero no adhieren a las cuotas:

  • Diarco.
  • Jumbo.
  • Maxiconsumo.
  • ChangoMás
  • Vea

Además, los siguientes supermercados de Mendoza sí realizan el reintegro y aceptan las cuotas sin interés:

Átomo

  • Amigorena 26 - Mendoza - Mendoza
  • B Matienza 1481 - San José - Mendoza - Mendoza
  • Capilla de Nieve 405 - Guaymallén - Mendoza
  • Cervantes 1585 - San José - Mendoza - Mendoza
  • Godoy Cruz 535 - San José - Mendoza - Mendoza
  • Gutemberg 2652 - San José - Mendoza - Mendoza
  • Independencia 2368 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • Julio Roca 97 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • Lavalle 255 - Mendoza - Mendoza
  • Lisandro Moyano 52 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • Martin Fierro 906 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • Olascoaga esq Independencia - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • Paraguay 2532 - Mendoza - Mendoza
  • Perú 202 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • Perú 3022 - Mendoza - Mendoza
  • Quintana 80 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • San Martin 241 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • San Martin 2430 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • San Miguel 750 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
  • Tito Laciar 925 - Villa Nueva - Mendoza - Mendoza

Blow Max

  • Alberdi 189 - Guaymallén - Mendoza
  • Eusebio Blanco 50 - Mendoza - Mendoza

Carrefour

  • Av. Las Heras 306/24 - Mendoza - Mendoza
  • Avenida España 1244 - Mendoza - Mendoza
  • Fray Luis Beltran 1858/64 - Mendoza - Mendoza
  • Godoy Cruz 555 - Mendoza - Mendoza
  • Jorge A. Calle 631 - Mendoza - Mendoza
  • Juan Agustín Maza 2777 - Mendoza - Mendoza
  • Las Heras 798 - Mendoza - Mendoza
  • Montevideo 291 - Mendoza - Mendoza
  • Sarmiento 119 - Mendoza - Mendoza

Coto

  • Videla Correas 628 - Mendoza - Mendoza

Super A

  • Godoy Cruz 178 - Mendoza - Mendoza
  • San Martin 752 esq San Lorenzo - Mendoza - Mendoza
  • Godoy Cruz 55 - Mendoza - Mendoza

En el sitio oficial de Banco Nación, por geolocalización, se pueden ver los supermercados adheridos de la zona de cada cliente del país. De no ser así, se puede consultar filtrando por provincia.

Supermercados con descuentos y reintegro

Además, los siguientes supermercados tienen un descuento del 30% y un reintegro de $12.000 por semana en las compras on line pagadas con tarjeta de crédito VISA:

  • Chango más
  • Jumbo
  • Disco
  • Vea
  • Coto Digital
  • Carrefour
  • Pingüino

Diario UNO no tiene ningún tipo de vínculo comercial en esta nota con las empresas enumeradas.

