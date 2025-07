El mensaje del Beto Márcico, candidato a mánager de Boca: "Si te gusta la joda, encontrale la vuelta"

"Palacios, más joda que yo no vas a tener, te lo puedo asegurar. Si te gusta la joda, encontrale la vuelta. Hay momentos para todo", dijo el Beto respecto del futbolista chileno que ha sido sancionado por su indisciplina.

beto-marcico3.jpg El Beto Márcico es uno de los candidatos para ser mánager de Boca.

"Lo que pasa es que hoy tenés los celulares y todas esas cosas… hay que adaptarse a todos esos problemas. A mí me gustaba salir. Cuando yo no salía, me ponía mal y jugaba un partido más o menos", reconoció Márcico.