Marcelo Gallardo ganó tres títulos con River Plate en Mendoza.

River Plate prepara el partido de Copa Argentina en Mendoza y el furor es el habitual, como cada vez que el Millonario toca nuestro suelo. El equipo de Marcelo Gallardo llega a una tierra que ha sido fértil en el último tiempo, aunque no precisamente en los últimos registros.

Con el estadio Malvinas Argentinas como escenario, River Plate fue campeón en dos oportunidades de la Copa Argentina (2017 y 2019) más la recordada conquista de la Supercopa Argentina en el derbi versus Boca Juniors (en 2017).

Martín Demichelis era el DT en las últimas dos eliminaciones de River Plate en Mendoza.

El dato que empaña la vitrina tiene que ver con los registros recientes: por Copa Argentina, el Millonario visitó Mendoza en las temporadas 2023 y 2024, ambos por 16avos de final y en las dos oportunidades terminó quedando eliminado. Un dato: en ambas caídas, el entrenador era Martín Demichelis.

Talleres y Temperley, verdugos de River Plate

El 20 de julio del 2023, el entonces equipo de Martín Demichelis llegó a la provincia de Mendoza con el objetivo de meterse en octavos de final del torneo. Talleres le plantó bandera, le jugó de igual a igual y lo terminó eliminando con el tanto de Garro a los 82 minutos de juego.

Al año siguiente, el Millonario retornó a nuestra provincia para medirse con Temperley, que de Gasolero solo tuvo el apodo. Tras la igualdad 1 a 1 en tiempo reglamentario, el equipo del ascenso dio el batacazo y eliminó a los de Núñez 5-4 en la tanda de penales.

Temperley dio el golpe en la Copa Argentina 2024.

Marcelo Gallardo no pudo torcer la historia

Con el Muñeco ya de regreso en el banco de suplentes, el panorama no cambió: por torneo local, River Plate igualó con Godoy Cruz 0 a 0 (el 12 de febrero de 2025) y fue derrotado por Independiente Rivadavia 2 a 1, la noche que terminó en escándalo.

¿Cuándo llega River Plate a Mendoza?

El plantel millonario trabajará hasta el miércoles en Buenos Aires, día en el que emprenderá vuelo rumbo a nuestra provincia. La partida será a las 19 y la llegada tentativa será cerca de las 20.30. De ahí, quedará concentrado hasta el partido del jueves contra Unión.

