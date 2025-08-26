Talleres y Temperley, verdugos de River Plate

El 20 de julio del 2023, el entonces equipo de Martín Demichelis llegó a la provincia de Mendoza con el objetivo de meterse en octavos de final del torneo. Talleres le plantó bandera, le jugó de igual a igual y lo terminó eliminando con el tanto de Garro a los 82 minutos de juego.

Al año siguiente, el Millonario retornó a nuestra provincia para medirse con Temperley, que de Gasolero solo tuvo el apodo. Tras la igualdad 1 a 1 en tiempo reglamentario, el equipo del ascenso dio el batacazo y eliminó a los de Núñez 5-4 en la tanda de penales.

river temperley 1.jpg Temperley dio el golpe en la Copa Argentina 2024.

Marcelo Gallardo no pudo torcer la historia

Con el Muñeco ya de regreso en el banco de suplentes, el panorama no cambió: por torneo local, River Plate igualó con Godoy Cruz 0 a 0 (el 12 de febrero de 2025) y fue derrotado por Independiente Rivadavia 2 a 1, la noche que terminó en escándalo.

¿Cuándo llega River Plate a Mendoza?

El plantel millonario trabajará hasta el miércoles en Buenos Aires, día en el que emprenderá vuelo rumbo a nuestra provincia. La partida será a las 19 y la llegada tentativa será cerca de las 20.30. De ahí, quedará concentrado hasta el partido del jueves contra Unión.