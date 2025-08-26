El bodegón Pantón tiene una variada oferta gastronómica.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece una buena promoción de una tabla muy completa para compartir.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de esta variada tabla que es un lujo. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El bodegón que ofrece una buena tabla para compartir

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Pantón. En este mítico lugar donde esta tabla para compartir, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $42.000 se puede conseguir esta tabla que alcanza sobradamente para que coman 2 personas. La misma incluye comida variada: milanesa de carne y de pollo, rabas, papas fritas, bocaditos de mozzarella, buñuelos de acelga, queso cheddar y salsa ali oli.

Pantón ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran ñoquis rellenos con salsa o platos de pesca del día con guarnición.

El bodegón está ubicado sobre calle Bucarelli al 1.801, dentro de las inmediaciones de Villa Urquiza donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

