Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de esta variada tabla que es un lujo. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El bodegón que ofrece una buena tabla para compartir

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Pantón. En este mítico lugar donde esta tabla para compartir, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires