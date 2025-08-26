Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $42.000 se puede conseguir esta tabla que alcanza sobradamente para que coman 2 personas. La misma incluye comida variada: milanesa de carne y de pollo, rabas, papas fritas, bocaditos de mozzarella, buñuelos de acelga, queso cheddar y salsa ali oli.
Bodegón Pantón 3
El bodegón Pantón tiene una variada oferta gastronómica.
Foto: Google
Pantón ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran ñoquis rellenos con salsa o platos de pesca del día con guarnición.
El bodegón está ubicado sobre calle Bucarelli al 1.801, dentro de las inmediaciones de Villa Urquiza donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.