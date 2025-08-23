El bodegón donde por $4.500 se puede comer un buen chorizo puro cerdo

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $4.500 se puede conseguir esta porción de chorizo puro cerdo. También hay otros cortes de parrillada similares por el mismo precio, como por ejemplo morcilla criolla. En caso de querer comer algo también económico está la opción de pollo por $12.000, según el menú del lugar.

bodegón de benito3 El Bodegón de Benito tiene varias opciones en su menu.

El Bodegón de Benito ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de pescados y mariscos, ensaladas y guarniciones, postres de todo tipo y hasta opciones en cafetería.

El bodegón está ubicado sobre calle Antezana al 340, dentro de las inmediaciones de Parque Centenario donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.