El bodegón donde por $4.500 se puede comer un buen chorizo puro cerdo

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece una buena promoción de chorizo que es económica y vale la pena pagar por ella.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de cortes a la parrilla como el chorizo. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón de benito 2
El Bodegón de Benito tiene varias opciones en su menú.

El bodegón que ofrece chorizo puro cerdo

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Bodegón de Benito. En este mítico lugar donde el chorizo puro cerdo es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $4.500 se puede conseguir esta porción de chorizo puro cerdo. También hay otros cortes de parrillada similares por el mismo precio, como por ejemplo morcilla criolla. En caso de querer comer algo también económico está la opción de pollo por $12.000, según el menú del lugar.

bodegón de benito3
El Bodegón de Benito tiene varias opciones en su menu.

El Bodegón de Benito ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de pescados y mariscos, ensaladas y guarniciones, postres de todo tipo y hasta opciones en cafetería.

El bodegón está ubicado sobre calle Antezana al 340, dentro de las inmediaciones de Parque Centenario donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

