Lionel Messi se encuentra en las puertas de un nuevo título para su extensa y exitosa carrera como futbolista profesional. Este domingo Inter Miami se verá las caras con Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup, el trofeo que las Garzas alzaron en 2023 de la mano del 10.

El mano a mano entre los equipos de la Major League Soccer de los Estados Unidos tendrá como escenario el Lumen Field, situado en Washington, y comenzará a las 21, hora de Argentina.

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami conquistó la Leagues Cup 2023.

Messi y cuántos argentinos más buscan el título

Sin dudas, la gran atracción del encuentro será Lionel Messi. A sus 38 años el futbolista de la Selección argentina, que se prepara para afrontar sus últimos partidos en las Eliminatorias Sudamericanas, se roba todos los flashes.

Pero además del GOAT, habrá otros argentinos peleando por ampliar sus vitrinas. Si bien la mayoría viste los colores de Inter Miami, Seattle Sounders cuenta en sus filas con una gran figura argentina.

Se trata de Pedro de la Vega. Pepo, de 24 años, atraviesa su segunda temporada en la MLS y es cada ve más importante para su equipo. Con la 10 en su espalda, acumula tres goles en los cuatro partidos que disputó en la Leagues Cup. En total, el número asciende a nueve tantos y tres pases claves en los 32 encuentros que afrontó en el año.

En las Garzas estará Lionel Messi, capitán y referente del equipo comandado por Javier Mascherano. En la actual competencia lleva dos goles y la misma cantidad de asistencia, en tres presentaciones. A lo largo del año: 27 goles y 11 pases gol en 33 juegos.

inter miami messi de paul
Lionel Messi y Rodrigo De Paul lideran la banda de argentinos en Inter Miami.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul lideran la banda de argentinos en Inter Miami.

Además, los otros argentinos que se ilusionan con poder sumar un nuevo título a su carrera como profesional son: Rodrigo De Paul, Tomás Avilés, Santiago Morales, Marcelo Weigandt, Óscar Ustari, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende y Rocco Ríos Novo.

