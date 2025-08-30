Pero además del GOAT, habrá otros argentinos peleando por ampliar sus vitrinas. Si bien la mayoría viste los colores de Inter Miami, Seattle Sounders cuenta en sus filas con una gran figura argentina.

Se trata de Pedro de la Vega. Pepo, de 24 años, atraviesa su segunda temporada en la MLS y es cada ve más importante para su equipo. Con la 10 en su espalda, acumula tres goles en los cuatro partidos que disputó en la Leagues Cup. En total, el número asciende a nueve tantos y tres pases claves en los 32 encuentros que afrontó en el año.

En las Garzas estará Lionel Messi, capitán y referente del equipo comandado por Javier Mascherano. En la actual competencia lleva dos goles y la misma cantidad de asistencia, en tres presentaciones. A lo largo del año: 27 goles y 11 pases gol en 33 juegos.

inter miami messi de paul Lionel Messi y Rodrigo De Paul lideran la banda de argentinos en Inter Miami.

Además, los otros argentinos que se ilusionan con poder sumar un nuevo título a su carrera como profesional son: Rodrigo De Paul, Tomás Avilés, Santiago Morales, Marcelo Weigandt, Óscar Ustari, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende y Rocco Ríos Novo.