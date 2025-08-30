Inicio Sociedad PAMI
PAMI: cómo se solicita el reintegro de gastos por atención médica y quiénes pueden cobrarlo

El PAMI les ofrece a los jubilados y pensionados afiliados, a través de un reintegro único, la posibilidad de recuperar una parte de sus gastos médicos

Marcos Barrera
Marcos Barrera
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, les ofrece a todos los adultos mayores afiliados la posibilidad de recuperar una parte de sus gastos médicos (medicamentos y otros servicios de salud), a través de un reintegro único. Quiénes pueden solicitarlo y cómo cobrarlo.

Con una previa evaluación, el PAMI brinda el reintegro de los gastos de la atención médica a toda persona afiliada o tercero/a, que los hubiese solventado. La presentación de solicitud de reintegro de gastos deberá hacerse dentro de los 180 días de generada la prestación.

pensiones no contributivas invalidez pami.jpg
El reintegro del PAMI es una ayuda económica que la obra social reintegra a sus afiliados los gastos de atención médica, medicamentos y otros servicios de salud que hayan pagado de su propio bolsillo cuando no estuvieron cubiertos por el sistema.

Cómo se solicita el reintegro de gastos por atención médica en el PAMI

PAMI brinda, según previa evaluación y en caso de corresponder, el reintegro de los gastos de la atención médica a toda persona afiliada, ya sean jubilados, pensionados o tercero/a, que los hubiese solventado.

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar. Es un trámite web y se puede realizar desde un celular, tablet o computadora. Una vez evaluada la documentación, si es necesario se te pedirá que el afiliado acerques la factura original al PAMI.

PAMI-3.jpg
Para solicitar el reintegro del PAMI, el afiliado debe presentar una solicitud online o presencial dentro de los 180 días posteriores a la prestación, junto con la documentación requerida.

También podés realizar este trámite en tu agencia del PAMI más cercana y tené en cuenta sacar un turno online para una mejor atención.

Paso a paso para solicitar el reintegro del PAMI:

  • Ingresá al sitio web de PAMI
  • Hacé clic en el botón Iniciar este trámite web.
  • Completá los datos.
  • Una vez que cargaste toda la información, hacé clic en el botón Enviar formulario.

PAMI: qué se necesita para realizar el reintegro de dinero en PAMI

  • Documento Nacional de Identidad del titular
  • Documento Nacional de Identidad del familiar/representante (si un tercero hiciese el trámite)
  • Credencial de afiliación
  • Factura discriminada del gasto efectuado (original, donde conste nombre, apellido y domicilio de la persona afiliada)
  • Formulario de Solicitud de reintegro de gastos
  • Documentación clínica respaldatoria (emitida a nombre de la persona afiliada)
  • Justificación de la necesidad de atención fuera del sistema (rechazos, falta de complejidad, según el caso)

