PAMI: cómo se solicita el reintegro de gastos por atención médica y quiénes pueden cobrarlo

Con una previa evaluación, el PAMI brinda el reintegro de los gastos de la atención médica a toda persona afiliada o tercero/a, que los hubiese solventado. La presentación de solicitud de reintegro de gastos deberá hacerse dentro de los 180 días de generada la prestación.

pensiones no contributivas invalidez pami.jpg El reintegro del PAMI es una ayuda económica que la obra social reintegra a sus afiliados los gastos de atención médica, medicamentos y otros servicios de salud que hayan pagado de su propio bolsillo cuando no estuvieron cubiertos por el sistema.

Cómo se solicita el reintegro de gastos por atención médica en el PAMI

PAMI brinda, según previa evaluación y en caso de corresponder, el reintegro de los gastos de la atención médica a toda persona afiliada, ya sean jubilados, pensionados o tercero/a, que los hubiese solventado.