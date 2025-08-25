Inicio Sociedad PAMI
PAMI: los jubilados que cumplen estos criterios económicos y sociales tienen medicamentos gratis

Los jubilados y pensionados afiliados al PAMI tienen acceso al programa medicamentos gratis, siempre y cuando cumplan con las condiciones solicitadas

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, recuerda todos los meses que los afiliados a la obra social tienen acceso al programa medicamentos gratis siempre y cuando cumplan con las condiciones solicitadas.

Desde la llegada de la nueva gestión al PAMI, son muchos los cambios que se han implementados, muchos de ellos generando un gran malestar en los jubilados y pensionados como fue con el caso de los medicamentos gratis.

El programa medicamentos gratis incluye una cobertura total en algunos casos, como también descuentos parciales para tratamientos crónicos y ocasionales. Con esto PAMI busca garantizar el acceso a medicamentos esenciales, evitar excesos en los gastos y acompañar a los afiliados en el cuidado de su salud.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

El PAMI les recuerda a sus afiliados que no todos los jubilados y pensionados acceden al de manera automática al beneficio de obtener medicamentos gratis.

Los adultos mayores que tienen la cobertura de los medicamentos al 100%, cumplen una serie de condiciones:

  • Tener ingresos menores a 1,5 veces el salario mínimo, vital y móvil
  • No estar adheridos a un plan de medicina prepaga
  • No contar con más de una propiedad a su nombre
  • No poseer vehículos con menos de 10 años de antigüedad
  • No poseer participación societaria que demuestre solvencia económica
  • No tener embarcaciones ni aeronaves de lujo
PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

Los jubilados y pensionados del PAMI que reúnan estas condiciones pueden solicitar de manera virtual hasta cuatro medicamentos con cobertura total. De necesitar más, el trámite debe gestionarse de forma presencial en una agencia de la obra social.

PAMI: cobertura total que requieren tratamientos específicos para estas patologías

Los jubilados y pensionados del PAMI que necesiten medicamentos para tratar condiciones específicas tienen a disposición los medicamentos gratis sin necesidad de realizar el trámite de subsidio social.

El plan de PAMI garantiza la cobertura completa en tratamientos considerados críticos o de alto costo, como los siguientes:

  • Cáncer (oncológicos y oncohematológicos)
  • VIH y Hepatitis B y C
  • Tratamientos oftalmológicos intravítreos
  • Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
  • Diabetes
  • Trasplantes
  • Enfermedades fibroquísticas
  • Osteoartritis
  • Hemofilia y otros trastornos hematopoyéticos
  • Artritis reumatoidea

Además, para enfermedades agudas y crónicas comunes, la obra social cubre entre el 50% y el 80% del valor de venta.

PAMI: otras coberturas con descuentos

Los medicamentos de uso eventual, aquellos que son recetados para tratamientos cortos o localizados, tienen un descuento del 40%.

