PAMI: estas son las credenciales habilitadas para jubilados

Credencial digital : Disponible en la aplicación móvil de PAMI, permite validar turnos y retirar medicamentos sin necesidad de impresión.

Credencial provisoria con QR : Se puede descargar desde la web de PAMI y utilizar para todas las gestiones.

Credencial provisoria tipo ticket : Se imprime en las terminales de autogestión en agencias o Unidades de Gestión Local ( UGL ).

Credencial plástica : Aunque ya no se distribuye, sigue siendo válida para trámites y consultas.

Credencial anterior

Credencial sin QR

Hace algunas semanas, PAMI anunció que tan solo cuatro de ellas quedarían en vigencia, por lo que jubilados ya no podrán utilizar las otras dos credenciales a la hora de afrontar distintos trámites. Para poder utilizar los documentos oficializados por la obra social de adultos mayores, es necesario descargar la nueva versión de la aplicación de PAMI.

Las dos credenciales de PAMI que dejan de estar en vigencia son las dos siguientes:

jubilados de PAMI con bastón.jpg Es esencial que jubilados de PAMI se adapten a los cambios de credenciales para poder realizar sus trámites

Provisoria sin QR: Si tenés esta credencial, descargá la versión nueva ACÁ.

Credencial anterior: Esta credencial ya caducó, pero podés descargar la versión nueva acá.

PAMI: para qué sirven las credenciales y cuáles existen

PAMI presenta a las credenciales como un documento esencial para los jubilados afiliados a la obra social. A través de ellas, se pueden iniciar trámites a diversos servicios del organismo, para el cual es obligatorio su uso.

Dentro de los trámites de PAMI que requieren de credenciales, se destacan las siguientes: