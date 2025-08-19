Inicio Sociedad PAMI
Gran noticia para jubilados: PAMI anunció hospitales con atención exclusiva

PAMI oficializó el listado de hospitales a los que pueden acudir jubilados de forma exclusiva, y los servicios disponibles durante agosto

Los jubilados tienen decenas de beneficios dispuestos por PAMI, y es que los afiliados pueden acceder a servicios vinculados a la atención médica o entrega de insumos. Con el mes de agosto, hubo importantes anuncios en relación con atención exclusiva para los adultos mayores.

Con la llegada del mes de agosto, PAMI dio a conocer oficialmente el listado de hospitales que brindan una atención médica exclusiva a los jubilados. Además, se brindó con lujo y detalle, cuales son los servicios que se le brinda, en la mayoría de los casos, de forma gratuita a los afiliados.

pensiones no contributivas invalidez pami.jpg

PAMI: estas son las claves de los hospitales exclusivos para jubilados

Los beneficios que ofrece PAMI a los jubilados y pensionados afiliados, varían en 3 tipos de servicios diferentes. Estos son:

  • Atención médica
  • Asistencia con insumos médicos
  • Programas de educación integral

Este listado de servicios y beneficios fue renovándose durante el último año y medio, desde la llegada a la nueva directiva de PAMI, y si bien los focos se los llevan, los cambios en el programa de medicamentos y sus recortes, jubilados si vieron mejorados otros programas.

Uno de los programas disponible en PAMI, apuntados a la atención médica para jubilados y pensionados, es el de hospitales exclusivos para los afiliados a la obra social de adultos mayores. Si bien es un servicio muy importante, se encuentra un tanto oculto por no ser de los más utilizados.

pami jubilados (14).jpg

Se habla de que es uno de los servicios más completos de PAMI en lo que respecta a atención médica, porque es una prestación que cubre las necesidades en la totalidad de los jubilados y pensionados.

Entre los principales servicios que ofrecen estos hospitales con atención exclusiva de PAMI para jubilados y pensionados son los siguientes:

  • Internación de alta, intermedia y baja complejidad
  • Laboratorio clínico para internación
  • Quirófanos
  • Hospital de día
  • Consultorios externos para consulta con especialistas
  • Diagnóstico por imágenes
  • Guardia 24 h

PAMI: cuáles son los hospitales exclusivos para jubilados

Estos hospitales buscan otorgar una asistencia de 24 horas, trabajando desde problemas leves hasta de alta complejidad a los jubilados de PAMI. Con agosto se renovaron los hospitales, sanitarios y clínicas que aparecen como habilitados.

pami (10).jpg

Los hospitales y clínicas de PAMI exclusivos son:

