 Gran noticia para jubilados: PAMI anunció hospitales con atención exclusiva

Atención médica

Asistencia con insumos médicos

Programas de educación integral

Este listado de servicios y beneficios fue renovándose durante el último año y medio, desde la llegada a la nueva directiva de PAMI, y si bien los focos se los llevan, los cambios en el programa de medicamentos y sus recortes, jubilados si vieron mejorados otros programas.

Uno de los programas disponible en PAMI, apuntados a la atención médica para jubilados y pensionados, es el de hospitales exclusivos para los afiliados a la obra social de adultos mayores. Si bien es un servicio muy importante, se encuentra un tanto oculto por no ser de los más utilizados.

pami jubilados (14).jpg

Se habla de que es uno de los servicios más completos de PAMI en lo que respecta a atención médica, porque es una prestación que cubre las necesidades en la totalidad de los jubilados y pensionados.

Entre los principales servicios que ofrecen estos hospitales con atención exclusiva de PAMI para jubilados y pensionados son los siguientes:

Internación de alta, intermedia y baja complejidad

Laboratorio clínico para internación

Quirófanos

Hospital de día

Consultorios externos para consulta con especialistas

Diagnóstico por imágenes

Guardia 24 h

PAMI: cuáles son los hospitales exclusivos para jubilados

Estos hospitales buscan otorgar una asistencia de 24 horas, trabajando desde problemas leves hasta de alta complejidad a los jubilados de PAMI. Con agosto se renovaron los hospitales, sanitarios y clínicas que aparecen como habilitados.

pami (10).jpg

Los hospitales y clínicas de PAMI exclusivos son: