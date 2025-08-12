PAMI: abrieron las inscripciones más esperadas por los jubilados, con cupos limitados

El PAMI abrió este lunes 11 de agosto las inscripciones para el segundo semestre de los "Cursos Universitarios UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Integrados)", programa destinado a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Son cursos gratuitos, de cupos limitados y certificados para adultos mayores que promueve la educación continua y el intercambio intergeneracional.

En el sitio oficial del PAMI, la obra social explica que para conocer los cursos disponibles, tenés que seleccionar una temática de interés o una universidad. Si querés ver la oferta completa, elegí la opción "ver todas las universidades" o "ver todas las temáticas". Recordá que para los cursos presenciales tenés que inscribirte en la universidad más cercana a tu domicilio.

Más datos a tener en cuenta de UPAMI:

Todos los talleres sociopreventivos y cursos universitarios UPAMI son libres y sin cargo.

Para participar de cualquier curso o taller no necesitás tener estudios previos.

Los cupos disponibles y la modalidad de cursada de cada curso o taller dependen de la institución que los dicta.

Los cursos universitarios UPAMI pueden ser presenciales, o virtuales o tener una modalidad mixta.

La modalidad de los talleres sociopreventivos es presencial, en todos los casos.

PAMI: las temáticas de los Cursos Universitarios UPAMI

En distintos puntos del país, los jubilados y pensionados de PAMI pueden elegir cualquier de las siguientes facultades en estas universidades:

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de Quilmes

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (sede Azul)

Universidad Nacional de Tres de Febrero (sede Azul y Chivilcoy)

Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad del Salvador

Universidad de Flores

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Universidad Nacional del Comahue

Universidad Nacional del Nordeste

Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata

Universidad de Morón

Universidad Provincial del Sudeste

Universidad Nacional de San Juan

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional de José C. Paz

Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidad Nacional de General Sarmiento

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Universidad Provincial Ezeiza

Universidad Nacional de Avellaneda

Universidad Nacional de Lanús

Universidad Nacional de Luján (San Martín)

Universidad Nacional de La Pampa

Universidad Atlántida Argentina

Universidad Nacional de Moreno

Universidad de Concepción del Uruguay

Universidad de Flores (San Miguel)

Universidad Nacional de Río Negro (sede Alto Valle y Valle Medio)

Universidad Nacional del Oeste

Universidad Nacional de Rosario

Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomas de Aquino)

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Temáticas de UPAMI