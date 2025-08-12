PAMI: abrieron las inscripciones más esperadas por los jubilados, con cupos limitados
El PAMI abrió este lunes 11 de agosto las inscripciones para el segundo semestre de los "Cursos Universitarios UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Integrados)", programa destinado a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Son cursos gratuitos, de cupos limitados y certificados para adultos mayores que promueve la educación continua y el intercambio intergeneracional.
En el sitio oficial del PAMI, la obra social explica que para conocer los cursos disponibles, tenés que seleccionar una temática de interés o una universidad. Si querés ver la oferta completa, elegí la opción "ver todas las universidades" o "ver todas las temáticas". Recordá que para los cursos presenciales tenés que inscribirte en la universidad más cercana a tu domicilio.
Más datos a tener en cuenta de UPAMI:
- Todos los talleres sociopreventivos y cursos universitarios UPAMI son libres y sin cargo.
- Para participar de cualquier curso o taller no necesitás tener estudios previos.
- Los cupos disponibles y la modalidad de cursada de cada curso o taller dependen de la institución que los dicta.
- Los cursos universitarios UPAMI pueden ser presenciales, o virtuales o tener una modalidad mixta.
- La modalidad de los talleres sociopreventivos es presencial, en todos los casos.
PAMI: las temáticas de los Cursos Universitarios UPAMI
En distintos puntos del país, los jubilados y pensionados de PAMI pueden elegir cualquier de las siguientes facultades en estas universidades:
- Universidad Nacional de La Plata
- Universidad Nacional de Quilmes
- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (sede Azul)
- Universidad Nacional de Tres de Febrero (sede Azul y Chivilcoy)
- Universidad Nacional de Mar del Plata
- Universidad del Salvador
- Universidad de Flores
- Universidad Autónoma de Entre Ríos
- Universidad Nacional del Comahue
- Universidad Nacional del Nordeste
- Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata
- Universidad de Morón
- Universidad Provincial del Sudeste
- Universidad Nacional de San Juan
- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
- Universidad Nacional de José C. Paz
- Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco
- Universidad Nacional Arturo Jauretche
- Universidad Nacional de General Sarmiento
- Universidad Nacional de la Patagonia Austral
- Universidad Provincial Ezeiza
- Universidad Nacional de Avellaneda
- Universidad Nacional de Lanús
- Universidad Nacional de Luján (San Martín)
- Universidad Nacional de La Pampa
- Universidad Atlántida Argentina
- Universidad Nacional de Moreno
- Universidad de Concepción del Uruguay
- Universidad de Flores (San Miguel)
- Universidad Nacional de Río Negro (sede Alto Valle y Valle Medio)
- Universidad Nacional del Oeste
- Universidad Nacional de Rosario
- Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomas de Aquino)
Temáticas de UPAMI
- GIMNASIA
- YOGA Y OTRAS TECNICAS ORIENTALES
- TECNICAS DE TRABAJO CORPORAL
- CAMINATA
- DANZA
- DEPORTES
- CIENCIAS
- MEMORIA
- JUEGOS DE MESA
- ALFABETIZACION
- IDIOMAS
- NUEVAS TECNOLOGIAS Y COMPUTACION
- GRUPO DE AUTOAYUDA, REFLEXION Y ENCUENTROS
- PREPARACION PARA JUBILACION
- SEXUALIDAD
- LITERATURA, ESCRITURA, LECTURA Y NARRACION
- TEATRO Y ARTES ESCENICAS
- MUSICA Y CANTO
- ARTES PLASTICAS VISUALES
- FOTOGRAFIA
- ARTESANIAS Y MANUALIDADES
- HUERTAS, GRANJAS Y JARDINERIA (FAMILIARES Y COMUNITARIAS)
- ARTE CULINARIO
- OFICIOS, COOPERATIVAS Y MICROEMPRENDIMIENTOS
- MEDIOS DE COMUNICACION
- JUEGOS
- PASEOS Y FESTEJOS LOCALES
- TALLERES DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD INTEGRAL
- TALLERES DE PROMOCION Y PREVENCION SECUNDARIA Y TERCIARIA. SITUACIONES PATOLOGICAS PREVALENTES
- DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES
- FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS PERSONAS MAYORES
- PENSAMIENTO SOCIAL, FILOSOFIA Y CULTURA
- GERONTOLOGIA
- GENERO Y DISIDENCIAS
- PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL HOGAR Y EN LA CALLE
- EDUCACION AMBIENTAL