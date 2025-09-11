El desierto florido: el peculiar fenómeno que muchos quieren conocer y ocurre pocas veces

desierto atacama Este fenómeno, que sólo se produce en años de lluvias inusuales.

Lo que produce estas precipitaciones inusuales, las cuales, originan la aparición de una gran diversidad de flores debido a la germinación de muchas semillas y bulbos que han permanecido latentes bajo el suelo.

En Chile, tiene su máximo desarrollo en la Región de Atacama entre Copiapó y Vallenar, tanto en la costa como en la zona interior, entre los meses de septiembre y noviembre; pero abarca una zona más amplia considerando los Oasis de niebla en costa de Tarapacá.

Cuándo ocurre este fenómeno

Es un fenómeno natural que solo se activa con una precisa combinación de lluvia y frío.

desierto flores atacama Las añañucas rojas y amarillas, de pétalos intensos, dominan grandes sectores.

Para que este fenómeno deslumbre en el norte de Chile, deben caer entre 15 y 30 milímetros de agua, principalmente entre junio y julio. Pero no basta con mojar la tierra, también es clave acumular las horas de frío necesarias para despertar las semillas dormidas bajo el suelo más árido del mundo.

En 2024, las lluvias otoñales en la zona de Huasco, Región de Atacama, sorprendieron con una floración anticipada, tiñendo el desierto de colores y atrayendo a cientos de visitantes y fotógrafos.