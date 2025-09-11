Supera a los Andes: ¿cuál es la cordillera más larga del mundo?

Las formaciones naturales de nuestro planeta llevan asombrándonos desde el principio de los tiempos y el continuo cambio de las mismas nos hace descubrir paisajes nunca vistos a cada día que pasa. En el caso de hoy, te contamos sobre un gigantesco sistema montañoso submarino que recorre de norte a sur el océano Atlántico, extendiéndose a lo largo de más de 16.000 kilómetros, lo que la convierte en una de las estructuras geológicas más impresionantes de la Tierra.

Cuando pensamos en montañas extensas, es común que la Cordillera de los Andes sea la primera en venir a la mente por sus 7.000 kilómetros de longitud, atraviesa gran parte de Sudamérica y es la cadena montañosa más extensa en tierra firme. Sin embargo, la cordillera más larga del mundo no se ve a simple vista: está bajo el mar.