Según los expertos, el gasto energético de este aparato en un hogar medio podría alcanzar los 231 kWh anuales, y a esto contribuyen malos hábitos, como el hecho de mantenerlo abierto cuando se está utilizando.
Los hornos usan una potencia eléctrica muy alta para calentar sus resistencias, lo que se traduce en un consumo elevado por hora, especialmente comparado con otros electrodomésticos de cocina como el microondas o la freidora de aire.
El horno es uno de los electrodomésticos que más consume en la cocina.
Los hornos más grandes y con mayor capacidad generalmente requieren más energía para calentar todo el espacio interior, así que ya sabes que clase de electrodoméstico comprar cuando elijas uno.
Consejos para que el horno de casa no gaste tanta luz
- Cocina varios platos a la vez: planifica tus comidas para hornear varios alimentos o platos juntos y así aprovechar la energía y el calor.
- Utiliza el calor residual: apaga el horno unos 5-10 minutos antes de que la comida esté completamente lista. El calor que queda dentro terminará de cocinar los alimentos.
- Usa recipientes adecuados: los recipientes de vidrio o cerámica retienen mejor el calor, lo que permite una cocción más rápida y eficiente.
- Cocina los alimentos en trozos pequeños: los alimentos en trozos más pequeños se cocinan más rápido y de manera más uniforme, reduciendo el tiempo de uso del horno.