En concreto, y según expertos, el uso de los electrodomésticos constituyen el 55,2% del costo total de la factura de luz que llega a fin de mes a tu casa.

El electrodoméstico que más luz gasta en tu casa

La cocina es, con diferencia, la estancia de la casa en la que se ubican los electrodomésticos que más gastan. Entre los que consumen más luz está el horno, cuyo uso puede llegar a representar más de un 8% del total.