comunicado federacion venezolana El comunicado de la Federación de Venezuela anunciando el final del ciclo de Fernando Batista al frente del plantel Vinotinto.

“Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado de sus funciones como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”, informó la Federación Venezolana de Fútbol en un comunicado. "La decisión responde al hecho de que no se obtuvieron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo".

A continuación, desde el ente madre reconocieron la "entrega y esfuerzo" del equipo de trabajo del Bocha Batista y reconocieron la competitividad y evolución en el juego de la Selección Vinotinto. El ciclo de Fernando Batista como entrenador del plantel principal de Venezuela comenzó en marzo del 2023. Desde entonces dirigió 28 partidos, ganó 9, empató 8 y perdió 11.

El mensaje de Fernando Batista despidiéndose de la Selección de Venezuela

En sus redes sociales, el Bocha también se expresó al respecto de su conclusión de ciclo como entrenador de la Vinotinto y agradeció a la Federación y al público venezolano el apoyo durante todos estos años.

"Quiero comunicarles que a partir de hoy finaliza mi vínculo con la Federación Venezolana de Fútbol donde, de común acuerdo, hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto", comenzó escribiendo Batista. "Quiero agradecer a la Federación por el apoyo constante y especialmente a su presidente, Jorge Giménez, que en todo momento nos brindó su acompañamiento y puso a disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado".

"Al pueblo venezolano le agradezco el aliento y apoyo en cada partido. Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor", continuó. "Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro. Gracias, de corazón", cerró Fernando Batista en su cuenta de Instagram.