Matías Almeyda, DT de Sevilla, habló claro sobre la salud mental: "Presión es poder tenerlo todo y no tener nada"

"Yo jugaba en el Inter de Milán y fui con Moratti (Massimo) y le dije que no quería jugar más. Tenía dos años más de contrato en ese momento. Pero así fue mi vida, por eso cuando les digo que no vendo humo, no lo vendo. Trato, por lo menos, y si lo hago es de manera inconsciente", resaltó el ex jugador de River, Sevilla, Lazio, Parma, Inter y la Selección argentina, entre otros equipos.

Respecto del retiro Almeyda insistió: "Creo que en ese momento es un momento que van a vivir todos los futbolistas, por eso me hice entrenador. Hay una parte fea, oscura que tiene un jugador que deja de jugar. Por eso priorizo que amen el fútbol y que lo jueguen hasta donde puedan. Porque cuando se deja de jugar al fútbol, al 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no les suena nunca más. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje. La cantidad de amigos que tenías no están más".

La charla pre partido de Matías Almeyda en Gerona.



"Mientras jugás al fútbol sos un banco, vas prestando. Todos esperan, son amigos del campeón. Y lo viví todo en carne propia. Fui amigo de Maradona, a lo mejor le pasó lo mismo. Entonces, si le pasó a él, le va a pasar a todos. Me he involucrado bastante con respecto a los ex futbolistas en un tiempo que estaba en Argentina para ayudarlos desde algún lugar y trabajo mucho en eso", dijo quien ha sido DT de River, Banfield, Chivas, San José Earthquakes, AEK y ahora Sevilla.

Las frases estremecedoras de Matías Almeyda

"Cuando hablan de presión les digo, muchachos, presión es otra cosa. Presión es poder tenerlo todo y no tener nada, presión es que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen, ¿qué problema tenés? ¿Tenés todo? No. Entonces, muchas veces en el mundo estamos en ese análisis de los seres humanos sin conocerlos, sin saber lo que piensan y lo que sienten", dijo quien lleva solo 3 partidos dirigiendo al Sevilla.

"Desde que soy entrenador, me he convertido en una especie de casi psicólogo. Detecto al depresivo, detecto al que durmió mal por diferentes motivos. Detecto al que tiene una cara extraña porque no lo pongo. Y por eso voy a confrontar con ellos de una manera leal y desde lo más profundo del corazón para poder sacar todo lo que tienen adentro. A veces lo logro, a veces no", finalizó.