Cómo sembrar una planta de glicina en septiembre para que tu jardín se llene de perfume

flores de glicina Wisteria sinensis es el nombre científico de la planta. Imagen: Freepik.

Cómo cultivar esta planta en septiembre

La mejor época para plantar una glicina es a principios de la primavera o a finales del otoño. Al plantar en primavera, después de la última helada, la planta tiene tiempo suficiente para enraizar antes del calor del verano. Esto le permite empezar a absorber luz y crecer.

Los expertos de Picture This recomiendan dirigirse a un vivero a comprar la planta de glicina ya establecida o injertada en lugar de cultivar a partir de semillas, ya que estas últimas pueden tardar años en florecer.

Lo más común es encontrar una glicina directamente en el sustrato del jardín, aunque también se puede cultivar en macetas. Si bien esta opción resulta ideal para terrazas, o patios donde no hay suelo disponible, lo ideal es elegir una parcela del jardín para que las raíces encuentren lugar para expandirse.

Glicinas Las glicinas pueden trepar paredes y enredar sus ramas con otras plantas. Imagen: Paula García.

Además, es importante proporcionar estructuras de soporte resistentes, ya que en ocasiones, puede volverse pesada y dañar apoyos débiles. Otro de los puntos clave es asegurar exposición total al sol, ya que requiere bastante luz para desarrollarse. Puede vivir en semisombra, pero notarás que su floración es moderada.

Por último, las glicinas necesitan un suelo que retenga la humedad. Se debe realizar un riego profundo pero sin encharcar, en plantas jóvenes cada dos o tres días durante el primer verano, y para glicinas establecidas sólo durante períodos de sequía prolongados.