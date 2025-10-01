Riquelme, durísimo contra la oposición en el Canal de Boca: "Estuvieron 25 años en el club y no hicieron nada"

"Sabemos también que tenemos una obligación muy grande, nos dieron un club con muchos problemas, tuvimos que armar equipos para competir, tuvimos la suerte de ganar, tocó una pandemia y con todos esos problemas, tuvimos la suerte de tener jugadores de primer nivel y a Paredes (Leandro) que es el sueño de todos los bosteros, los hinchas lo disfrutan, ven cómo hace mejor a sus compañeros, y también quiero decirles que estamos mejor económicamente, nos da mucha felicidad porque significa que hacemos un gran trabajo".

"Está claro que queremos salir campeones y ser los mejores. Siempre lo vamos a seguir intentando, pero no hay duda que al club lo vamos a cuidar mucho", afirmó Román.

"Duermo poco, vivo para este club, no tengo vacaciones nunca, no me interesa porque amo este lugar y voy a seguir trabajando para seguir creciendo".

Las reformas en La Bombonera

"Es la obligación que tenemos. La puerta de tu casa la arreglás. Hubo gente que estuvo 30 años en el club y la puerta principal la tenía abandonada y la estamos arreglando nosotros, tener nuestra casa en condiciones. Todos los bosteros amamos nuestra casa. Estamos arreglando Brandsen, los estacionamientos, el sector de comidas de platea media, los baños, no vamos a parar", señaló Riquelme sobre las reformas que se han hecho en La Bombonera.

paredes riquelme

"Estuvieron 25 años en el club y no hicieron nada. Usaron el club para hacer política y yo eso no lo quiero, amo a este club, al hincha y cada día voy a trabajar para que La Bombonera, Casa Amarilla y el barrio esté cada vez más lindo".

Riquelme elogió a Russo y a Paredes

"El Mundial de clubes le ha hecho muy bien al grupo, han competido vs Benfica y Bayern, dos partidos muy buenos. Se los veía con mucha ilusión. Después, la llegada de Paredes terminó de formar todo esto, pero en el Mundial de Clubes se veía. El DT tuvo mucho que ver, es un genio, maneja las cosas de manera extraordinaria".

Chanchi-Riquelme-Román-Riquelme

"Después Cavani, Battaglia y todos los muchachos ayudaron mucho para que se disfrute mucho más, y la llegada de Leandro (Paredes) terminó de reforzar todo, se los vio felices y unidos, hoy tuvieron doble turno y creo que ahora se juntaban a comer asado, eso demuestra cómo están y tienen mucha ilusión que llegue el partido el domingo y darle una alegría a los hinchas, solamente repiten cada día eso. Esperamos que el domingo lo hagan bien y podamos ganar"

Cortitas de Riquelme en el Canal de Boca

Boca Predio y La Bombonera: "Boca Predio es donde se preparan los de primera hasta los más chiquitos, se armó una gran familia, y por la tarde toca venir acá al estadio que es el lugar más lindo del mundo, la cancha está cada vez más linda. Es hermoso ser bostero y estar en La Bombonera es maravilloso".

La campaña de Boca: "Cuando uno se pone a pensar mayormente siempre es superior al rival. Contra Racing para mí merecimos ganar y están en semifinales de Copa. Después Rosario Central es uno de los candidatos y tienen a Di María, pero Boca fue muy superior y mereció ganar también. Ahora nos toca jugar ante Newell's, va a ser duro pero tenemos mucha ilusión y que venga a La Bombonera el hincha a seguir apoyando como lo hace siempre".

La campaña en contra: "Desde el día que tuvimos la suerte de volver al club, en 2019, hay una campaña que no es normal hacia nuestro club. Después los demás no me interesa. El hincha tiene claro quién es quién y eso nos tiene que dar más fuerza para cuidar a nuestra institución cada día más".

La actualidad de Boca: "Vamos a intentar dar lo mejor este torneo que nos queda, lo queremos ganar y el club va a seguir creciendo, que no queden dudas. Pasé más tiempo acá que en Don Torcuato y me siento uno más de este lugar. Quiero que el hincha venga a La Bombonera y lo disfrute mucho."