El osado mensaje de Santiago Muñoz tras su primer gol en Independiente Rivadavia

En cuanto a su primer gol en el club y su particular festejo, Muñoz reveló: "En lo personal contento. El festejo fue para mi mujer que estaba acá en el estadio. La idea es que cada vez que entre, sumarle al equipo, aportar y obviamente ser determinante con los con los goles o con las asistencias".

Sebastián Villa, que vio la roja con Godoy Cruz, se perdió el partido por sanción: "Es una pieza clave para nosotros, es un jugador de jerarquía, determinante, para mí es de los mejores de de la Liga Profesional, creo que lo ha venido demostrando durante mucho tiempo y obviamente se sintió la falta de él, pero no es excusa".

Su osado mensaje en la previa del partido con River

A días del mano a mano con River, por las semifinales de la Copa Argentina, el colombiano sentenció: "Sabemos que es algo importante. Sabemos que no va a ser fácil. Hemos venido trabajando mucho tiempo por esto y creo que somos capaces de de hacerlo y la idea es esa, siempre ir para adelante y quedar en la historia del club".