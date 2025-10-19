Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

El osado mensaje de Santiago Muñoz tras su primer gol en Independiente Rivadavia

Santiago Muñoz marcó su primer gol en Independiente Rivadavia. Tras la derrota, el colombiano se refirió al partido con River por Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Santiago Muños convirtió el descuento en la derrota de Independiente RIvadavia.

Santiago Muños convirtió el descuento en la derrota de Independiente RIvadavia.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Santiago Muñoz ingresó al campo de juego cuando el reloj marcaba 74 minutos y, seis más tarde, convirtió el gol que a Independiente Rivadavia le dio esperanzas de remontadas ante Banfield. Lamentablemente para el Azul, esto no sucedió y se quedó con las manos vacías en el Bautista Gargantini.

Tras el partido el colombiano, que convirtió su primer tanto en las institución mendocina, enfrentó los micrófonos de Ovación y expresó sus emociones tras la caída ante el Taladro. Además se refirió a su particular festejo, el cual le dedicó a su esposa que está embarazada y al partido con River por Copa Argentina.

Santiago Muñoz Independiente Rivadavia
Santiago Mu&ntilde;oz convirti&oacute; su primer gol en Independiente Rivadavia.

Santiago Muñoz convirtió su primer gol en Independiente Rivadavia.

La palabra de Santiago Muñoz tras su primer gol en Independiente Rivadavia

Sobre la oportunidad que Independiente Rivadavia dejó pasar en condición de local, manifestó: "Sabíamos que era importantísimo sumar acá en nuestra casa, creo que nos hemos hecho fuerte y lastimosamente las cosas no se dieron como queríamos. Pero bueno, solo queda levantar cabeza, seguir trabajando duro esta semana porque no hay otra".

En cuanto a su primer gol en el club y su particular festejo, Muñoz reveló: "En lo personal contento. El festejo fue para mi mujer que estaba acá en el estadio. La idea es que cada vez que entre, sumarle al equipo, aportar y obviamente ser determinante con los con los goles o con las asistencias".

Sebastián Villa, que vio la roja con Godoy Cruz, se perdió el partido por sanción: "Es una pieza clave para nosotros, es un jugador de jerarquía, determinante, para mí es de los mejores de de la Liga Profesional, creo que lo ha venido demostrando durante mucho tiempo y obviamente se sintió la falta de él, pero no es excusa".

Embed - Santiago Muñoz - Independiente Rivadavia

Su osado mensaje en la previa del partido con River

A días del mano a mano con River, por las semifinales de la Copa Argentina, el colombiano sentenció: "Sabemos que es algo importante. Sabemos que no va a ser fácil. Hemos venido trabajando mucho tiempo por esto y creo que somos capaces de de hacerlo y la idea es esa, siempre ir para adelante y quedar en la historia del club".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas