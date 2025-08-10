Gutiérrez Sport Club tocó fondo y ya trabaja en lo que viene.

El Celeste se tornó más oscuro con la decantación de una muerte anunciada. Gutiérrez Sport Club tocó fondo con la pérdida de categoría tras ser goleado en Viedma y claro que duele. La peleó y recibió el guillotinazo de pie, con las botas puestas, pero no hay tiempo para lamentos.

En la vorágine que atraviesa la institución, detenerse no es una opción. La nueva gestión que encabeza Sebastián Fernández ya trabaja en lo que viene, donde las decisiones serán fuertes para intentar surfear el tsunami. Del vamos, hay una opción que asoma inteligente: no jugar el Regional Amateur y arrancar desde la Liga Mendocina.

"Sería un error si nos enfocamos en jugar de inmediato el Torneo Regional, ya que nosotros debemos apuntar a refundar el club. Hemos tenido un éxodo masivo de chicos de inferiores y hay que comenzar de cero, construyendo el club que supo ser, desde abajo hacia arriba".

Gutiérrez Sport Club jugaría en Liga Mendocina, una decisión inteligente.

El dixit del nuevo presidente suena tan coherente como necesario: primero hay que sanear una importante deuda y volver a fortalecer los cimientos del club. La ceguera de querer competir sin estructura tiene que servir de ejemplo para no tropezar dos veces con el mismo iceberg.

El primer paso será bajar ese alto monto en rojo, con la tranquilidad de saber que los viajes largos que quedan por delante en el torneo Federal A ya están costeados, sumado a algunas desvinculaciones en el plantel para la próxima semana: "Hemos hablado y hay buena voluntad del club a ayudar al jugador y del jugador por colaborar con el club. Sabemos que hay recursos posibles que pueden perjudicar a ambas partes y nadie quiere llegar eso porque se ha hablado con total honestidad. Entonces se va a hacer un esfuerzo enorme para afrontar cada situación de la mejor manera posible".

La situación duele porque el fútbol de Mendoza pierde una plaza a nivel nacional pero el plan que diagrama la nueva CD es frenar la hemorragia antes que la situación sea irreversible. Un pacto para vivir.

La agenda de los mendocinos en el Federal A

Luego de la goleada de Gutiérrez Sport Club en la tarde del sábado, la agenda seguirá este domingo: Atlético San Martín recibe a Santamarina de Tandil desde las 16, mientras que Huracán Las Heras visita a Estudiantes en San Luis en el debut de Gullace-De la Riba a partir de las 17.

