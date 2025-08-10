Gutiérrez Sport club. 1 Gutiérrez Sport Club jugaría en Liga Mendocina, una decisión inteligente.

El dixit del nuevo presidente suena tan coherente como necesario: primero hay que sanear una importante deuda y volver a fortalecer los cimientos del club. La ceguera de querer competir sin estructura tiene que servir de ejemplo para no tropezar dos veces con el mismo iceberg.

El primer paso será bajar ese alto monto en rojo, con la tranquilidad de saber que los viajes largos que quedan por delante en el torneo Federal A ya están costeados, sumado a algunas desvinculaciones en el plantel para la próxima semana: "Hemos hablado y hay buena voluntad del club a ayudar al jugador y del jugador por colaborar con el club. Sabemos que hay recursos posibles que pueden perjudicar a ambas partes y nadie quiere llegar eso porque se ha hablado con total honestidad. Entonces se va a hacer un esfuerzo enorme para afrontar cada situación de la mejor manera posible".

La situación duele porque el fútbol de Mendoza pierde una plaza a nivel nacional pero el plan que diagrama la nueva CD es frenar la hemorragia antes que la situación sea irreversible. Un pacto para vivir.

La agenda de los mendocinos en el Federal A

Luego de la goleada de Gutiérrez Sport Club en la tarde del sábado, la agenda seguirá este domingo: Atlético San Martín recibe a Santamarina de Tandil desde las 16, mientras que Huracán Las Heras visita a Estudiantes en San Luis en el debut de Gullace-De la Riba a partir de las 17.