Neymar usó un curioso disfraz para pasar desapercibido en sus vacaciones en Nueva York

Es que los triunfos deportivos y la fama también pueden ser contraproducentes ya que priva a los deportistas de poder realizar actividades que para cualquier otra persona son normales.

Neymar eligió tapar su rostro con un pasamontañas y vistió una chaqueta Louis Vuitton blanca y rosada con capucha, de esa manera buscó pasar desapercibido mientras recorría las calles de Nueva York junto a su pareja, Bruna Biancardi, su amigo Cris Guedes y la esposa de este, Bianca Coimbra.

Neymar El extraño atuendo de Neymar para pasar desapercibido.

Fue Guedes quien granó un video que tituló: "Misión: que Neymar pase desapercibido" y allí se puede observar al delantero recorriendo las calles neoyorquinas, sacándose selfies y compartiendo un helado.

Embed Neymar andando de máscara pelas ruas de Nova York kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ZCPIFn6BT0 — Emperor | por Giovanni (@EmpNeymar) December 14, 2025

Neymar quiere jugar el Mundial 2026

El 2025 de Neymar terminó de la mejor manera consiguiendo dos objetivos fundamentales: salvarse del descenso y clasificar a un torneo internacional; pero ahora en el horizonte hay otro gran objetivo ya que el delantero quiere volver a disputar el Mundial.

Neymar Neymar volvió a ser un ídolo anónimo.

Para ello se someterá a una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda que se llevará adelante la próxima semana. Luego tendrá que sentarse con los dirigentes del Santos para tratar su continuidad que se verá condicionada a la recuperación que tenga.

La duración del proceso está estimado en un mes y luego comenzará su preparación para poder estar en la nómina de Carlo Ancelotti, quien declaró: "Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial".

"No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico", explicó el entrenador de la Selección de Brasil.