Neymar usó un curioso disfraz para pasar desapercibido en sus vacaciones en Nueva York

El Brasileirao tiene la particularidad de que, incluso en la última fecha, gran parte de los equipos juegan por algo, ya sea el título, la clasificación a las copas internacionales o el fatídico descenso. Y Santos tuvo su premio: se salvó por cuatro puntos y logró sacar el boleto para la Copa Sudamericana.
Es por eso que con los objetivos consumados el jugador brasileño decidió viajar a Nueva York para disfrutar de sus vacaciones, pero tuvo que recurrir a una estrategia particular para poder disfrutar de diferentes actividades en la vía pública sin ser reconocido por los fanáticos del fútbol.
Es que los triunfos deportivos y la fama también pueden ser contraproducentes ya que priva a los deportistas de poder realizar actividades que para cualquier otra persona son normales.
Neymar eligió tapar su rostro con un pasamontañas y vistió una chaqueta Louis Vuitton blanca y rosada con capucha, de esa manera buscó pasar desapercibido mientras recorría las calles de Nueva York junto a su pareja, Bruna Biancardi, su amigo Cris Guedes y la esposa de este, Bianca Coimbra.
Fue Guedes quien granó un video que tituló: "Misión: que Neymar pase desapercibido" y allí se puede observar al delantero recorriendo las calles neoyorquinas, sacándose selfies y compartiendo un helado.
El 2025 de Neymar terminó de la mejor manera consiguiendo dos objetivos fundamentales: salvarse del descenso y clasificar a un torneo internacional; pero ahora en el horizonte hay otro gran objetivo ya que el delantero quiere volver a disputar el Mundial.
Para ello se someterá a una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda que se llevará adelante la próxima semana. Luego tendrá que sentarse con los dirigentes del Santos para tratar su continuidad que se verá condicionada a la recuperación que tenga.
La duración del proceso está estimado en un mes y luego comenzará su preparación para poder estar en la nómina de Carlo Ancelotti, quien declaró: "Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial".
"No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico", explicó el entrenador de la Selección de Brasil.