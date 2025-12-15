Inicio Ovación Fútbol Turco Mohamed
Hombre récord

El Turco Mohamed logró el bicampeonato en México con Toluca: cuántos títulos tiene

El Toluca se impuso por penales frente a Tigres luego de empatar 2 a 2 y el Turco Mohamed no pudo evitar las lágrimas en los festejos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Turco Mohamed logró el quinto torneo corto en México.

El Turco Mohamed logró el quinto torneo corto en México.

El Turco Mohamed ya es parte de la historia del fútbol de México: se consagró bicampeón con Toluca tras imponerse por penales frente a Tigres, un logro del que pocos entrenadores pueden hacer gala, e ingresó en la lista de los técnicos más ganadores de la Liga MX.

Se trató de una definición para el infarto porque desde los 12 pasos ganó el equipo del argentino por 9 a 8; el dramatismo fue tal que el Turco se mantuvo cerca de su cuerpo técnico pero sin mirar hacia el sector donde pateaban los penales.

Turco Mohamed
El Turco Mohamed volvi&oacute; a salir campe&oacute;n.

El Turco Mohamed volvió a salir campeón.

El Turco Mohamed logró el bicampeonato en México con Toluca

Tras recibir el trofeo el Turco confirmó que continuará como entrenador del Toluca con el gran objetivo de lograr el tricampeonato en el Clausura 2026: "Nos encargamos de ser los mejores del año. Agradecerle a mis futbolistas y directiva por darme la posibilidad de estar acá. Estoy feliz y ahora tocará festejar, pasar un buen feliz año nuevo y el año que viene empezar de vuelta".

"Ya somos de época por este año glorioso. Pocos equipos han hecho tanto en un año. Seguiremos cosechando, buscando triunfos y no tenemos una dinastía, pero queremos seguir ganando y seguiremos por ese camino", continuó eufórico el entrenador argentino.

El Turco Mohamed quiere que los hinchas confíen que harán lo posible para continuar sumando títulos: "Que disfruten (aficionados del Toluca). No todos los días (pasa). Que disfruten que es el segundo equipo más ganador de México. Este grupo va a ir por más. Estamos mentalizados a seguir ganando".

Copas Turco Mohamed
El Turco Mohamed lleg&oacute; a los cinco torneos cortos en M&eacute;xico.

El Turco Mohamed llegó a los cinco torneos cortos en México.

Los títulos de Turco Mohamed

El entrenador argentino entró en la historia de la liga de México y alcanzó a técnicos históricos como Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre, además de conseguir por primera vez el bicampeonato con el Toluca en torneos cortos.

El Turco llegó a su quinto título con cuatro equipos: primero Xolos, luego América, Monterrey y ahora dos con Toluca. En Pumas no logró campeonar, pero llegó a semifinales.

  • Ascenso a Primera División (1): Huracán 2006-2007
  • Copa Sudamericana (1): Independiente 2010
  • Liga MX (6): Tijuana Apertura 2012, América Apertura 2014, Monterrey Apertura 2019, Toluca Apertura 2025 y Toluca Clausura 2025.
  • Copa MX (2): Monterrey Apertura 2017 y 2019-20.
  • Campeonato Mineiro (1): Atlético Mineiro 2022.
  • Supercopa de Brasil (1): Atlético Mineiro 2022.
  • Campeón de Campeones (1): Toluca 2024-25.
  • Campeones Cup (1): Toluca 2024-25.

El Turco Mohamed entre los más ganadores de México

  • Ignacio Trelles - 7 Títulos:
    • Marte: 1953-1954.
    • Zacatepec: 1953-1954,1957-1958.
    • Toluca: 1966-1967, 1967-1968.
    • Cruz Azul: 1978-1979. 1978-1980.
  • Ricardo 'Tuca' Ferretti - 7 Títulos:
    • Chivas: Verano 1997.
    • Pumas: Clausura 2009.
    • Tigres: Apertura 2011, Apertura 2015. Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019.
  • Raúl Cárdenas - 6 Títulos:
    • Cruz Azul: 1968-1969,Torneo México 70, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974.
    • América: 1975-1976.
  • Víctor Manuel Vucetich - 5 Títulos:
    • León: 1991-1992.
    • Tecos: 1993-1994.
    • Pachuca: Apertura 2003.
    • Monterrey: Apertura 2009, Apertura 2010.
  • Manuel Lapuente - 5 Títulos:
    • Puebla: 1982-1983, 1989-1920.
    • Necaxa:1994-1995, 1995-1996.
    • América: Verano 2002.
  • Antonio Mohamed - 5 Títulos:
    • Tijuana: Apertura 2012.
    • América: Apertura 2014.
    • Monterrey: Apertura 2019.
    • Toluca: Apertura 2025, Clausura 2025.
  • Enrique Meza - 4 Títulos:
    • Toluca: Verano 1998, Verano1999, Verano 2000.
    • Pachuca: Clausura 2007.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas