El Turco Mohamed logró el bicampeonato en México con Toluca: cuántos títulos tiene

"Ya somos de época por este año glorioso. Pocos equipos han hecho tanto en un año. Seguiremos cosechando, buscando triunfos y no tenemos una dinastía, pero queremos seguir ganando y seguiremos por ese camino", continuó eufórico el entrenador argentino.

El Turco Mohamed quiere que los hinchas confíen que harán lo posible para continuar sumando títulos: "Que disfruten (aficionados del Toluca). No todos los días (pasa). Que disfruten que es el segundo equipo más ganador de México. Este grupo va a ir por más. Estamos mentalizados a seguir ganando".

Copas Turco Mohamed El Turco Mohamed llegó a los cinco torneos cortos en México.

Los títulos de Turco Mohamed

El entrenador argentino entró en la historia de la liga de México y alcanzó a técnicos históricos como Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre, además de conseguir por primera vez el bicampeonato con el Toluca en torneos cortos.

El Turco llegó a su quinto título con cuatro equipos: primero Xolos, luego América, Monterrey y ahora dos con Toluca. En Pumas no logró campeonar, pero llegó a semifinales.

Ascenso a Primera División (1): Huracán 2006-2007

Copa Sudamericana (1): Independiente 2010

Liga MX (6): Tijuana Apertura 2012, América Apertura 2014, Monterrey Apertura 2019, Toluca Apertura 2025 y Toluca Clausura 2025.

Copa MX (2): Monterrey Apertura 2017 y 2019-20.

Campeonato Mineiro (1): Atlético Mineiro 2022.

Supercopa de Brasil (1): Atlético Mineiro 2022.

Campeón de Campeones (1): Toluca 2024-25.

Campeones Cup (1): Toluca 2024-25.

El Turco Mohamed entre los más ganadores de México