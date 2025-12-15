El Turco Mohamed logró el bicampeonato en México con Toluca: cuántos títulos tiene

ElTurco Mohamed ya es parte de la historia del fútbol de México: se consagró bicampeón con Toluca tras imponerse por penales frente a Tigres, un logro del que pocos entrenadores pueden hacer gala, e ingresó en la lista de los técnicos más ganadores de la Liga MX.
Se trató de una definición para el infarto porque desde los 12 pasos ganó el equipo del argentino por 9 a 8; el dramatismo fue tal que el Turco se mantuvo cerca de su cuerpo técnico pero sin mirar hacia el sector donde pateaban los penales.
El Turco Mohamed logró el bicampeonato en México con Toluca
Tras recibir el trofeo el Turco confirmó que continuará como entrenador del Toluca con el gran objetivo de lograr el tricampeonato en el Clausura 2026: "Nos encargamos de ser los mejores del año. Agradecerle a mis futbolistas y directiva por darme la posibilidad de estar acá. Estoy feliz y ahora tocará festejar, pasar un buen feliz año nuevo y el año que viene empezar de vuelta".
"Ya somos de época por este año glorioso. Pocos equipos han hecho tanto en un año. Seguiremos cosechando, buscando triunfos y no tenemos una dinastía, pero queremos seguir ganando y seguiremos por ese camino", continuó eufórico el entrenador argentino.
El Turco Mohamed quiere que los hinchas confíen que harán lo posible para continuar sumando títulos: "Que disfruten (aficionados del Toluca). No todos los días (pasa). Que disfruten que es el segundo equipo más ganador de México. Este grupo va a ir por más. Estamos mentalizados a seguir ganando".
Los títulos de Turco Mohamed
El entrenador argentino entró en la historia de la liga de México y alcanzó a técnicos históricos como Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre, además de conseguir por primera vez el bicampeonato con el Toluca en torneos cortos.
El Turco llegó a su quinto título con cuatro equipos: primero Xolos, luego América, Monterrey y ahora dos con Toluca. En Pumas no logró campeonar, pero llegó a semifinales.
Ascenso a Primera División (1): Huracán 2006-2007
Copa Sudamericana (1): Independiente 2010
Liga MX (6): Tijuana Apertura 2012, América Apertura 2014, Monterrey Apertura 2019, Toluca Apertura 2025 y Toluca Clausura 2025.
Copa MX (2): Monterrey Apertura 2017 y 2019-20.
Campeonato Mineiro (1): Atlético Mineiro 2022.
Supercopa de Brasil (1): Atlético Mineiro 2022.
Campeón de Campeones (1): Toluca 2024-25.
Campeones Cup (1): Toluca 2024-25.
El Turco Mohamed entre los más ganadores de México