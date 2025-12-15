Inicio Ovación Fútbol Facundo Rodríguez
En la cima

Facundo Rodríguez: de ninguneado en Godoy Cruz a campeón con Estudiantes

El defensor pateó un penal caliente y sumo otra estrella para su vitrina. La historia de Facundo Rodríguez, uno de los dos mendocinos ganadores del Clausura.

Amadeo Inzirillo
Facundo Rodríguez sumó su segundo título con Estudiantes de La Plata.

Del este de Mendoza a la cima del país. Facundo Rodríguez tiene una historia de superación, de trajinar y dar pelea, principalmente, cuando las cosas no salían de la mejor manera. Se levantó una y mil veces, se secó las lagrimas y sacudió cada cimbronazo para gestar una personalidad fuerte.

En Godoy Cruz casi no tuvo oportunidades: jugó apenas 3 encuentros oficiales en 2019 de la mano de Lucas Bernardi: dos ante Patronato y uno con Belgrano de Córdoba. Lucas Bernardi lo hizo debutar pero no logró contar con más oportunidades, de hecho uno de los duelos ante el Patrón fue como lateral izquierdo.

facundo rodriguez
Facundo Rodríguez jugó poco en Godoy Cruz: apenas 3 partidos.

El barro del ascenso fue su volver a empezar. Temperley le abrió las puertas para empezar a engrosar sus minutos, jugando un total de 14 encuentros pero fue en Guillermo Brown donde empezó a pisar fuerte. En el elenco sureño tuvo continuidad, jugó 28 encuentros, marcó 2 goles y cerró una buena temporada.

Su enorme salto llegó en 2022, con su arribo a Liga de Quito de Ecuador. El gigante de ese país confió en él y el central no defraudó en su primera experiencia profesional: jugó mucho (53 encuentros) y estrenó vitrina con los dos títulos del torneo local y la conquista internacional de la Copa Sudamericana.

Creer o reventar, otro mendocino le abrió la chance de regresar al fútbol argentino y tener revancha en Primera División: tras la salida de Zaid Romero a Bélgica, Facundo Rodríguez fue la apuesta de Estudiantes de La Plata para ocupar ese hueco vacante en la zaga central. El Pincha ya es el club donde más presencias suma (54) y adosó a sus logros personales otras dos estrellas: Trofeo de Campeones (2024) y Torneo Clausura (2025).

El penal decisivo de Facundo Rodríguez

En la definición del Torneo Clausura, Facundo Rodríguez marcó un penal decisivo en la tanda. El marcador central anotó el sexto de Estudiantes de La Plata, y tras el fallo de Pardo, terminó coronando al Pincha como el mejor del segundo semestre.

