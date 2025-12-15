Facundo Rodríguez: de ninguneado en Godoy Cruz a campeón con Estudiantes

Su enorme salto llegó en 2022, con su arribo a Liga de Quito de Ecuador. El gigante de ese país confió en él y el central no defraudó en su primera experiencia profesional: jugó mucho (53 encuentros) y estrenó vitrina con los dos títulos del torneo local y la conquista internacional de la Copa Sudamericana.

Creer o reventar, otro mendocino le abrió la chance de regresar al fútbol argentino y tener revancha en Primera División: tras la salida de Zaid Romero a Bélgica, Facundo Rodríguez fue la apuesta de Estudiantes de La Plata para ocupar ese hueco vacante en la zaga central. El Pincha ya es el club donde más presencias suma (54) y adosó a sus logros personales otras dos estrellas: Trofeo de Campeones (2024) y Torneo Clausura (2025).

El penal decisivo de Facundo Rodríguez

En la definición del Torneo Clausura, Facundo Rodríguez marcó un penal decisivo en la tanda. El marcador central anotó el sexto de Estudiantes de La Plata, y tras el fallo de Pardo, terminó coronando al Pincha como el mejor del segundo semestre.