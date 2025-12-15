Daniel Pérez y Francisco Fraguas, los campeones de la Benenati Cup de golf en el Club de Campo

Con gran éxito se llevó a cabo la tercera edición del torneo que rinde homenaje a Antonio Benenati, y que ya tiene un lugar destacado en el calendario anual golfístico de la región.

IMG-20251215-WA0033 La Benenati Cup reunió a los mejores golfistas de la región en el Club de Campo Mendoza.

La competencia que ningún aficionado de la provincia se quiere perder se desarrolló en una cancha de 18 hoyos presentada en excelentes condiciones, lo que permitió a los jugadores disfrutar de tres jornadas de muy buen golf.