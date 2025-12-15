Inicio Ovación Polideportivo Golf
Daniel Pérez y Francisco Fraguas, los campeones de la Benenati Cup de golf en el Club de Campo

Daniel Pérez y Francisco Fraguas se coronaron campeones de la Benenati Cup en el Club de Campo Mendoza.

Juan Pablo García
La Benenati Cup fue un éxito en su tercera edición.

Daniel Pérez y Francisco Fraguas se coronaron como los nuevos campeones de la Benenati Cup de golf que se disputó en la cancha del Club de Campo Mendoza.

Con gran éxito se llevó a cabo la tercera edición del torneo que rinde homenaje a Antonio Benenati, y que ya tiene un lugar destacado en el calendario anual golfístico de la región.

La competencia que ningún aficionado de la provincia se quiere perder se desarrolló en una cancha de 18 hoyos presentada en excelentes condiciones, lo que permitió a los jugadores disfrutar de tres jornadas de muy buen golf.

La Benenati Cup se distingue también por su modalidad de juego diferente que aporta un atractivo extra, además de muy buenos premios y la impecable organización de GB (Guille Benenati) Golf & Travel, todos detalles que convierten al torneo en uno de los mejores del año y con un estándar de calidad que levanta la vara en cada edición.

Los mejores de la Benenati Cup 2025

  • Campeones: Daniel Pérez – Francisco Fraguas.
  • Subcampeones: Gabriel Goldstein - Danilo Yapur.

Ganadores por categoría

  • Bodega Casarena: Nicolás Ramazzi – Emiliano Antonini.
  • Bodega Huentala: Octavio Burgos – Álvaro Pezzutti.
  • Bodega Siete Fincas: Matías Fraguas – Ignacio Vargas.
  • Bodega Cuarto Dominio: Gabriel Goldstein – Danilo Yapur.
  • Bodega López: Adolfo Basso – Pablo Guiñazú.
  • Bodega Viña Lares: Emiliano Benenati – Claudio Ferrer.
  • Bodega Pulenta Estate: Daniel Pérez – Francisco Fraguas.
  • Bodega Ricardo Santos: Javier Cattáneo – Federico Descole

