Pero detrás de esa transición energética, presentada muchas veces como global y descentralizada, existe una realidad menos visible, un solo país concentra la mayor parte de la producción de paneles solares y controla buena parte de la cadena de suministro mundial.

China, energia solar

El país que instala 100 paneles solares por segundo: toda producción del mundo depende de esta nación

China es hoy el principal productor de paneles solares del mundo y el actor dominante en casi todas las etapas necesarias para fabricarlos. Desde la extracción y procesamiento de materias primas hasta el ensamblaje final, el país asiático logró construir un ecosistema industrial difícil de igualar.