Mariano Toedtli: los dos campeones del mundo que dirigió, la enseñanza de Heinze y el Godoy Cruz que imagina

La enseñanza de Gabriel Heinze

Mariano Toedtli y Gabriel Heinze se conocieron en las inferiores de Newell's, donde forjaron un vínculo que no se detuvo más. Justamente el Gringo lo tuvo como ladero y le dio una gran enseñanza cuando estaban juntos en Vélez Sarsfield: "Jugamos contra Aucas, ganábamos 1 a 0 y nos echan a Giménez. Le sugerí poner línea de 3 y me hizo caso pero nos dieron vuelta el partido en 15 minutos y Almada lo salvó sobre la hora. Yo estaba destrozado, se acercó y me dijo: 'Marian, todo lo que pienses, decímelo. Yo soy el que asume la responsabilidad", recordó Toedtli con Olé.

toedtli tomba

Su sistema y modelo para Godoy Cruz

Ladero del mencionado Heinze, la idea de Mariano Toedtli tiene mucho de su ADN: presión alta, tenencia de pelota y protagonismo más allá del rival o la cancha. Su modelo preferido es el 4-2-3-1 y también suele utilizar 4-3-3. Confieso seguidor del italiano Roberto De Zerbi en el plano internacional y con gusto por las formas que tuvo Nico Diez en el Bicho pero no se enamora de cualquier modelo porque también ha ponderado, por ejemplo, defensivamente a Riestra.