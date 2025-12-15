Mariano Toedtli: los dos campeones del mundo que dirigió, la enseñanza de Heinze y el Godoy Cruz que imagina

Mariano Toedtli tiene 49 años, es cordobés y tendrá su bautismo como entrenador principal tras un importante recorrido como ayudante de campo de Gabriel Heinze. Con el Gringo estuvo en Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield más la experiencia internacional en Atlanta United.
Mariano Toedtli y su vínculo con la Scaloneta
Como parte del cuerpo técnico de Gabriel Heinze, Mariano Toedtli tuvo a su cargo a tres integrantes actuales de la Selección argentina, dos de ellos campeones del mundo en Qatar 2022. En Vélez Sarsfield coincidió con Thiago Almada, mientras que en Argentinos Juniors tuvo a Alexis Mac Allister y también a Nicolás González (no estuvo en el Mundial): "Son jugadores distintos, ya se veía que tenía un diferencia y era encaminado su destino europeo".
La enseñanza de Gabriel Heinze
Mariano Toedtli y Gabriel Heinze se conocieron en las inferiores de Newell's, donde forjaron un vínculo que no se detuvo más. Justamente el Gringo lo tuvo como ladero y le dio una gran enseñanza cuando estaban juntos en Vélez Sarsfield: "Jugamos contra Aucas, ganábamos 1 a 0 y nos echan a Giménez. Le sugerí poner línea de 3 y me hizo caso pero nos dieron vuelta el partido en 15 minutos y Almada lo salvó sobre la hora. Yo estaba destrozado, se acercó y me dijo: 'Marian, todo lo que pienses, decímelo. Yo soy el que asume la responsabilidad", recordó Toedtli con Olé.
Su sistema y modelo para Godoy Cruz
Ladero del mencionado Heinze, la idea de Mariano Toedtli tiene mucho de su ADN: presión alta, tenencia de pelota y protagonismo más allá del rival o la cancha. Su modelo preferido es el 4-2-3-1 y también suele utilizar 4-3-3. Confieso seguidor del italiano Roberto De Zerbi en el plano internacional y con gusto por las formas que tuvo Nico Diez en el Bicho pero no se enamora de cualquier modelo porque también ha ponderado, por ejemplo, defensivamente a Riestra.