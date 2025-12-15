Godoy Cruz presentó a Mariano Toedtli como nuevo entrenador

mansur toedtli José Mansur, presidente de Godoy Cruz, le dio la bienvenida a Mariano Toedtli como entrenador del Tomba. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

El cordobés llega para dirigir al equipo de la Primera Nacional en lugar de Omar Asad que fue el entrenador que dirigió los últimos tres partidos del torneo Clausura en Primera División.

Las primeras palabras de Toedtli como entrenador de Godoy Cruz

En la sala de conferencia del Feliciano Gambarte, Mariano Toedtli brindó sus primeras palabras como nuevo técnico de Godoy Cruz. "Quiero agradecer a José (Mansur) y a todo su grupo de trabajo por la confianza depositada. Lo tomamos con mucha responsabilidad y tenemos muchas ganas de empezar a trabajar", expresó primeramente el entrenador del Tomba.

Sobre su último paso en el Expreso, hace ya 10 años atrás, el DT aseguró: "Cada día que estoy acá me doy cuenta de la grandeza del club. Hace 10 años estuve la última vez y me doy cuenta cuánto ha crecido. Es un orgullo poder estar acá".

Embed - Mariano Toedtli fue presentado como el nuevo entrenador de Godoy Cruz

En cuanto a lo futbolístico y el equipo que tiene en mente para la temporada 2026 en la Primera Nacional, Toedtli afirmó: "Queremos un equipo que transmita. Queremos darle emociones a nuestra gente. Queremos darle un equipo que presione, que corra, que juegue. Ese es el desafío para nuestro cuerpo técnico, poder lograrlo a corto plazo".

Además, el entrenador reflexionó sobre la dificultad que afrontará el Tomba el año próximo en la segunda división del fútbol argentino. "Sabemos que va a ser un año larguísimo y muy duro. Sabemos los patrones que demanda la competencia y vamos a estar finos para poder adaptarnos rápidamente".

Finalizada la conferencia, la comisión directiva, con José Mansur a la cabeza, dio el inicio formal a este nuevo ciclo y esta tarde será la primera práctica de Toedtli al frente del plantel en el predio de Coquimbito.

mansur toedtli (2) José Mansur, presidente de Godoy Cruz, Mariano Toedtli, nuevo entrenador, y los vicepresidentes Fernando Muñoz y Mariano Buenanueva Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Su cuerpo técnico

Su cuerpo técnico: Mauro Conocciari (AC) y su hijo, Lázaro Toedtli (AC), Fernando Luciani (preparador físico) y Bruno Ferreyra (analista de videos)

Su trayectoria como entrenador

El flamante entrenador de 49 años dirigió a Sarmiento de Leones en 2014 en el Torneo Regional y luego fue ayudante de campo de Gabriel Heinze durante ocho años cuando trabajó con él en Godoy Cruz, en Argentinos Juniors, Vélez, Atlanta United (Estados Unidos) y Newell's.

Su datos como jugador

Mariano Ramón Toedtli Leones nació el 23 de marzo de 1976 en Córdoba. Debutó como profesional en 1996 en el Douglas Haig.

Al año siguiente fichó por el Cipolletti de Río Negro y en 1998 desembarcó en Huracán, donde estuvo otro año. En 1999 jugó en el Marítimo de Funchal luso, y al año siguiente fichó por el Salamanca de España. En el 2001 jugó en el Sevilla .

Tras dos temporadas jugó una en el Recreativo de Huelva y luego se fue al Poli Ejido, donde estuvo cuatro años. En 2008 firmó por el Cádiz, donde se retiró en 2010.

Su mejor partido fue el 15 de diciembre de 2002, en el Camp Nou, donde en 18 minutos marcó dos goles al Barcelona en una victoria por por 3 a 0 jugando para el Sevilla.

Los goles que le marcó al Barcelona