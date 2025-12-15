Horas clave: se define el futuro de Gustavo Costas en Racing

Se viven horas decisivas enRacing en cuando a la continuidad del actual entrenadorGustavo Costas. Luego de la derrota de la Academia ante Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura, desde la comisión directiva se dispusieron a arreglar el futuro del destacado DT con miras a la temporada 2026.
Sin dudas que la derrota ante el Pincha dejó una gran tristeza puertas para adentro del elenco de Avellaneda por la expectativa generada de que Racing podía convertirse en el gran campeón. No obstante la frustración del subcampeonato, en la Academia resaltan que el 2025 dejó un salgo destacado para Racing en lo futbolístico (fue campeón de la Recopa Sudamericana ante Botafogo, semifinalista de la Libertadores y finalista del Clausura). Por ello, la idea es que Gustavo Costas y su cuerpo técnico continúen por un período más.
Gustavo Costas cerca de cerrar su continuidad en Racing
El contrato deGustavo Costas en Racing finaliza el 31 de diciembre de este año. La idea de la dirigencia de la Academia, con Diego Milito a la cabeza, es renovar el contrato del actual DT por un año más.
Si bien no logró campeonar en ningún torneo del fútbol argentino, y tampoco logró Costas clasificar a Racing a la Copa Libertadores 2026, en los próximos días se llevarán a cabo las reuniones pertinentes para concretar la intención de que continúe con el proceso que inició en enero del 2024 y que ya cosecha dos títulos en su haber: campeón Copa Sudamericana 2024 y campeón Recopa Sudamericana 2025.
El protagonismo de Racing ha sido evidente de la mano de Gustavo Costas. No solo obtuvo dos títulos sino que siempre estuvo en la discusión de las instancias finales (pese a que no logró coronar). Llegó a octavos de final del Torneo Apertura 2025, a cuartos de final de la Copa Argentina, a semifinales de la Libertadores y a la final del Clausura. Sin dudas solo faltó el broche de oro al que aludió el mismo entrenador en la conferencia de prensa post caída ante el Pincha: "Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca. Pienso que merecimos ganar. De corazón, hay que seguir adelante. Yo dije que venía a ganar y no a competir. Me quedo en deuda", sentenció Costas.
La Academia comenzará la pretemporada a inicios de enero en Ciudad del Este y seguramente sea con Gustavo Costas a la cabeza en el rol de DT.