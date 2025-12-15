Horas clave: se define el futuro de Gustavo Costas en Racing

costas Gustavo Costas continuaría como entrenador de Racing.

Si bien no logró campeonar en ningún torneo del fútbol argentino, y tampoco logró Costas clasificar a Racing a la Copa Libertadores 2026, en los próximos días se llevarán a cabo las reuniones pertinentes para concretar la intención de que continúe con el proceso que inició en enero del 2024 y que ya cosecha dos títulos en su haber: campeón Copa Sudamericana 2024 y campeón Recopa Sudamericana 2025.

El protagonismo de Racing ha sido evidente de la mano de Gustavo Costas. No solo obtuvo dos títulos sino que siempre estuvo en la discusión de las instancias finales (pese a que no logró coronar). Llegó a octavos de final del Torneo Apertura 2025, a cuartos de final de la Copa Argentina, a semifinales de la Libertadores y a la final del Clausura. Sin dudas solo faltó el broche de oro al que aludió el mismo entrenador en la conferencia de prensa post caída ante el Pincha: "Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca. Pienso que merecimos ganar. De corazón, hay que seguir adelante. Yo dije que venía a ganar y no a competir. Me quedo en deuda", sentenció Costas.

La Academia comenzará la pretemporada a inicios de enero en Ciudad del Este y seguramente sea con Gustavo Costas a la cabeza en el rol de DT.