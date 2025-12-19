Las chicas de IMPSA siguen mandando en el hockey sobre patines de Mendoza: ganaron el Mendocino 2025

Los goles del equipo orientado por Gustavo Giunta fueron anotados por Micaela Escudero (3), Yamila Nahim y Bianca Rivero; para el equipo maipucino descontaron Victoria Jofré y Clarisa Bustamante.

impsa-campeon-mendocino-hockey-1 IMPSA se quedó con el Mendocino de hockey sobre patines 2025.

El equipo metalero, que se adjudicó con el campeonato Argentino de Clubes en septiembre pasado en la pista de Leonardo Murialdo tras superar en la final al equipo local, también ganó el Torneo Clausura a principios de este mes, se quedó con el Apertura de este año y también fue primero en el Vendimia. Fue un año redondito del elenco metalúrgico.