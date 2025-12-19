Inicio Ovación Fútbol hockey sobre patines
Gran consagración

Las chicas de IMPSA siguen mandando en el hockey sobre patines de Mendoza: ganaron el Mendocino 2025

Las chicas de IMPSA siguen ganando títulos en el hockey sobre patines de Mendoza. El equipo senior metalero se quedó con el Mendocino tras vencer en la final a Maipú/Giol

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
IMPSA es el rey del hockey sobre patines mendocino.

Las chicas de IMPSA mandan en el hockey sobre patines de Mendoza. El equipo senior metalero se quedó con el Mendocino senior -que organiza la Asociación Mendocina de Patín- tras vencer en la final a Maipú/Giol por 5 a 2, en un partido disputado este miércoles en el estadio de Atlético Palmira.

Los goles del equipo orientado por Gustavo Giunta fueron anotados por Micaela Escudero (3), Yamila Nahim y Bianca Rivero; para el equipo maipucino descontaron Victoria Jofré y Clarisa Bustamante.

IMPSA se quedó con el Mendocino de hockey sobre patines 2025.

El equipo metalero, que se adjudicó con el campeonato Argentino de Clubes en septiembre pasado en la pista de Leonardo Murialdo tras superar en la final al equipo local, también ganó el Torneo Clausura a principios de este mes, se quedó con el Apertura de este año y también fue primero en el Vendimia. Fue un año redondito del elenco metalúrgico.

Además el Metalero tuvo cierto protagonismo en la Superliga y en el Panamericano de San Juan.

Giunta ha hecho un gran trabajo en IMPSA y tiene muy merecido el festejo. "Hay un trabajo de mucho tiempo, de muchas horas, hay mucha dedicación, tengo un gran profe como Pablo Montenegro, las chicas tienen un compromiso gigante y la verdad que se entrenan siempre, dejan un montón de compromisos familiares por jugar y creo que eso nos ha dado solidez. Obviamente que las chicas se 'matan' por defender, por atacar, por ganar y esa diferencia de actitud se nota", le dijo a Diario UNO tras ganar el Argentino.

El plantel campeón de IMPSA:

  • Paula Zeballo
  • Yamila Nahim
  • María Florencia Rioja
  • Agustina Díaz
  • Micaela Escudero
  • Yanina Defeliche
  • Cintia Escalante
  • Agustina Brouyot
  • Bianca Rivero
  • Viviana Díaz
  • DT: Gustavo Giunta.
  • Preparador físico: Pablo Montenegro.

