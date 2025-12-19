Las chicas de IMPSA siguen mandando en el hockey sobre patines de Mendoza: ganaron el Mendocino 2025

Además el Metalero tuvo cierto protagonismo en la Superliga y en el Panamericano de San Juan.
Giunta ha hecho un gran trabajo en IMPSA y tiene muy merecido el festejo. "Hay un trabajo de mucho tiempo, de muchas horas, hay mucha dedicación, tengo un gran profe como Pablo Montenegro, las chicas tienen un compromiso gigante y la verdad que se entrenan siempre, dejan un montón de compromisos familiares por jugar y creo que eso nos ha dado solidez. Obviamente que las chicas se 'matan' por defender, por atacar, por ganar y esa diferencia de actitud se nota", le dijo a Diario UNO tras ganar el Argentino.
El plantel campeón de IMPSA:
- Paula Zeballo
- Yamila Nahim
- María Florencia Rioja
- Agustina Díaz
- Micaela Escudero
- Yanina Defeliche
- Cintia Escalante
- Agustina Brouyot
- Bianca Rivero
- Viviana Díaz
- DT: Gustavo Giunta.
- Preparador físico: Pablo Montenegro.