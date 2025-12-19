El Inter de Lautaro Martínez se quedó sin final de Supercoppa Italiana tras perder con Bologna

El equipo de Simone Inzaghi mantuvo la iniciativa en el arranque, pero con el correr de los minutos el Bologna logró equilibrar el desarrollo y ganar metros en el campo.

La igualdad llegó a los 35 minutos, tras una acción revisada por el VAR. Santiago Castro encaró a Yann Bisseck en una transición rápida y el defensor interista cometió una infracción con la mano dentro del área. El árbitro Daniele Chiffi sancionó penal y Riccardo Orsolini convirtió con un remate firme para el 1 a 1.

En el segundo tiempo, el Inter volvió a presionar y llegó a reclamar un penal por una supuesta falta de Heggem sobre Ange-Yoan Bonny, pero tras la revisión en el VAR la decisión fue revertida.

Immobile meteu no ângulo! Bologna vence a Inter nos pênaltis e pega o Napoli na decisão da Supercopa italiana.

Campeão da Copa Itália contra o da Serie A.



— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 19, 2025

Ambos entrenadores movieron el banco en busca de desnivelar el marcador. Lautaro Martínez ingresó en el tramo final y el Bologna resistió los momentos de mayor exigencia.

En tiempo de descuento, Giovanni Fabbian exigió a Josep Martínez con un remate colocado que el arquero resolvió con una atajada clave. Fue la última acción antes de la definición por penales.

¡GOOOL DE LAUTARO MARTÍNEZ!

El Toro convirtió su penal e Inter pasó al frente en la #SupercopaDeItaliaEnDSPORTS.



— DSPORTS (@DSports) December 19, 2025

Lautaro y De Vrij cumplieron en los penales

Lautaro Martínez y De Vrij convirtieron para el Inter, pero sus compañeros Bastoni, Barella y Bonny fallaron la tanda de ejecuciones, donde ambos equipos estuvieron faltos de puntería.

En el Bologna anotaron Ferguson, Rowe y, finalmente, Immobile, que selló la clasificación con el último disparo. Ravaglia fue determinante al contener dos remates y sostener a su equipo en la serie.

El conjunto dirigido por Vincenzo Italiano, que había empatado el encuentro con autoridad tras un inicio adverso, celebró el pase a la final, donde se medirá con el Napoli de Antonio Conte. El partido decisivo de la Supercoppa Italiana se disputará el lunes 22 de diciembre, nuevamente en Riad.