Con Mariano Toedtli, Godoy Cruz arma el "operativo regreso" a Primera División

Godoy Cruz transita los primeros días con Mariano Toedtli como entrenador. El Tomba realiza la pretemporada de cara al torneo de la Primera Nacional

Mariano Toedtli, el entrenador de Godoy Cruz, tiene mucha intensidad en su trabajo.

Con el objetivo de hacer una buena pretemporada y a la espera del armado del plantel, Godoy Cruz continúa trabajando bajo la conducción del entrenador Mariano Toedtli. El Bodeguero se entrena con la mayoría del plantel que terminó el Torneo Clausura de Primera División y descendió a la Primera Nacional.

El desafío es consolidar un proyecto competitivo que permita regresar a la Primera División.

El Indio Nicolás Fernández es una de las figuras de Godoy Cruz

Mariano Toedtli está acompañado por Mauro Conocciari y Lázaro Toedtli como asistentes, Fernando Luciani es el preparador físico y Bruno Ferreyra es el analista de videos.

El ex ayudante de Gabriel Heinze ha demostrado tener mucha intensidad en su trabajo en los primeros días al frente del plantel.

Godoy Cruz jugará algunos amistosos en enero

El cuerpo técnico encabezado por Mariano Toedtli junto a los dirigentes están buscando la posibilidad de disputar algunos partidos amistosos en el mes de enero. Hay chances de jugar en Chile.

Desde Estudiantes de Río Cuarto buscan a Franco Petroli

Desde Estudiantes de Río Cuarto buscan al arquero Franco Petroli. El equipo que ascendió a Primera División este año pretende contratar al arquero que ya jugó en el León de Río Cuarto. Si se va Petroli, Roberto Ramírez tiene la posibilidad de ganarse nuevamente el puesto, la pelea será con Nicolás Claa.

Desde Estudiantes de R&iacute;o Cuarto quieren a Franco Petroli.

Las bajas de Godoy Cruz

Hasta el momento las bajas han sido el defensor Juan Escobar, los volantes Guillermo Fernández, Maximiliano González, Walter Montoya y Maximiliano Porcel, y el delantero Bastian Yáñez.

Seguramente en los próximos días podrían haber novedades con otros jugadores que se puedan ir.

El próximo 22 de diciembre Godoy Cruz conocerá los rivales

El próximo 22 de diciembre al mediodía será el sorteo de la Primera Nacional 2026,. El nuevo torneo comenzaría el primer fin de semana de febrero.

