Con Mariano Toedtli, Godoy Cruz arma el "operativo regreso" a Primera División

El ex ayudante de Gabriel Heinze ha demostrado tener mucha intensidad en su trabajo en los primeros días al frente del plantel.

Godoy Cruz jugará algunos amistosos en enero

El cuerpo técnico encabezado por Mariano Toedtli junto a los dirigentes están buscando la posibilidad de disputar algunos partidos amistosos en el mes de enero. Hay chances de jugar en Chile.

Desde Estudiantes de Río Cuarto buscan a Franco Petroli

Desde Estudiantes de Río Cuarto buscan al arquero Franco Petroli. El equipo que ascendió a Primera División este año pretende contratar al arquero que ya jugó en el León de Río Cuarto. Si se va Petroli, Roberto Ramírez tiene la posibilidad de ganarse nuevamente el puesto, la pelea será con Nicolás Claa.

petroli-godoy-cruz Desde Estudiantes de Río Cuarto quieren a Franco Petroli.

Las bajas de Godoy Cruz

Hasta el momento las bajas han sido el defensor Juan Escobar, los volantes Guillermo Fernández, Maximiliano González, Walter Montoya y Maximiliano Porcel, y el delantero Bastian Yáñez.

Seguramente en los próximos días podrían haber novedades con otros jugadores que se puedan ir.

El próximo 22 de diciembre Godoy Cruz conocerá los rivales

El próximo 22 de diciembre al mediodía será el sorteo de la Primera Nacional 2026,. El nuevo torneo comenzaría el primer fin de semana de febrero.