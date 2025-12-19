La NASA capta al cometa 3I/Atlas y podría descifrar de qué está hecho realmente

El estudio de los objetos interestelares ha alcanzado un nuevo hito gracias a la actividad de la sonda Europa Clipper. Durante su extenso trayecto hacia el sistema joviano, la nave de la NASA logró capturar una imagen inédita del cometa interestelar 3I/Atlas. Estas observaciones detalladas, que se extendieron por un periodo de siete horas, se realizaron utilizando el sofisticado espectrógrafo ultravioleta (Europa-UVS) mientras el cuerpo celeste se desplazaba a una velocidad estimada de 246.000 km/h a través del sistema solar.
El paso de este cometa por la vecindad terrestre representa una oportunidad científica excepcional. Su punto de máxima cercanía con la Tierra se produce durante la jornada del 18 y 19 de diciembre, situándose a unos 270 millones de kilómetros de distancia. La intervención de la NASA con su tecnología diseñada originalmente para la búsqueda de vida en otros mundos permite obtener datos que los instrumentos terrestres difícilmente pueden alcanzar, optimizando el análisis del 3I/Atlas en el espectro ultravioleta.
La tecnología de la NASA tras el rastro del cometa 3I/Atlas
A través de la imagen compuesta generada por la sonda, los especialistas del Laboratorio de Propulsión a Chorro buscan identificar con precisión los elementos químicos que emanan del núcleo del objeto y que forman su coma o atmósfera temporal. Aunque el objetivo principal de la misión Europa Clipper es investigar la habitabilidad de la luna Europa en Júpiter, la posición fortuita de la nave permitió documentar al cometa en un momento crítico de su trayectoria. Los datos recopilados por la NASA complementan hallazgos previos que indican que el 3I/Atlas posee una alta concentración de hielo de dióxido de carbono.
La capacidad de observar el 3I/Atlas más allá del espectro visible es fundamental para comprender su origen. Mientras que los aficionados a la astronomía pueden distinguir al cometa como un punto verde brillante debido a la liberación de carbono diatómico, la tecnología ultravioleta de la NASA permite desglosar las longitudes de onda para revelar la firma química profunda del visitante interestelar. Esta imágen capturada desde una distancia de 164 millones de kilómetros ofrece una perspectiva mucho más nítida que cualquier observación realizada desde la superficie de nuestro planeta.
Análisis espectroscópico y futuro de la misión
El uso de los instrumentos de la NASA para analizar la atmósfera del 3I/Atlas ayudará a determinar qué materiales específicos componen a este viajero espacial. A diferencia de las capturas fotográficas convencionales, la información obtenida por el espectrógrafo revela detalles sobre la interacción del cometa con la radiación solar. Los modelos científicos actuales sugieren que este tipo de cuerpos podrían albergar pistas sobre la formación de sistemas planetarios lejanos.
Se espera que los resultados finales de la espectroscopia aporten información crucial antes de que el 3I/Atlas continúe su viaje hacia las cercanías de Júpiter, donde se prevé que llegue en marzo de 2026. Por su parte, la sonda de la NASA seguirá su curso para cumplir su misión principal en el año 2030, demostrando que la exploración espacial permite hallazgos científicos inesperados incluso cuando los objetivos principales se encuentran a millones de kilómetros de distancia.