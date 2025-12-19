La NASA capta al cometa 3I/Atlas y podría descifrar de qué está hecho realmente

imagen nasa La NASA analiza la composición del cometa con esta nueva imagen ultravioleta.

La capacidad de observar el 3I/Atlas más allá del espectro visible es fundamental para comprender su origen. Mientras que los aficionados a la astronomía pueden distinguir al cometa como un punto verde brillante debido a la liberación de carbono diatómico, la tecnología ultravioleta de la NASA permite desglosar las longitudes de onda para revelar la firma química profunda del visitante interestelar. Esta imágen capturada desde una distancia de 164 millones de kilómetros ofrece una perspectiva mucho más nítida que cualquier observación realizada desde la superficie de nuestro planeta.

Análisis espectroscópico y futuro de la misión

El uso de los instrumentos de la NASA para analizar la atmósfera del 3I/Atlas ayudará a determinar qué materiales específicos componen a este viajero espacial. A diferencia de las capturas fotográficas convencionales, la información obtenida por el espectrógrafo revela detalles sobre la interacción del cometa con la radiación solar. Los modelos científicos actuales sugieren que este tipo de cuerpos podrían albergar pistas sobre la formación de sistemas planetarios lejanos.

Se espera que los resultados finales de la espectroscopia aporten información crucial antes de que el 3I/Atlas continúe su viaje hacia las cercanías de Júpiter, donde se prevé que llegue en marzo de 2026. Por su parte, la sonda de la NASA seguirá su curso para cumplir su misión principal en el año 2030, demostrando que la exploración espacial permite hallazgos científicos inesperados incluso cuando los objetivos principales se encuentran a millones de kilómetros de distancia.