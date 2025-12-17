NASA completó el telescopio que puede responder a la gran pregunta: ¿estamos solos?

La NASA completó el ensamblaje de su próximo gran observatorio infrarrojo, el telescopio espacial Nancy Grace Roman, un hito que acerca a la humanidad a desentrañar algunos de los misterios cósmicos más profundos. El 25 de noviembre se unieron los dos segmentos principales del potente artefacto en la sala limpia del Centro de Vuelo Espacial Goddard, lo que posiciona el lanzamiento para una posible fecha de otoño de 2026 o en mayo de 2027. Este observatorio está diseñado para convertirse en un buque insignia en la flota de exploración y tiene la capacidad única de ampliar significativamente nuestra visión del universo.
Un campo de visión sin precedentes para la NASA
El Roman cuenta con dos instrumentos principales, el Instrumento de Campo Amplio (WFI) y el Instrumento Coronógrafo (CGI). La capacidad del WFI es notable, pues ofrece un campo de visión cien veces más grande que el del Hubble. Por su parte, el CGI está específicamente diseñado para bloquear el resplandor de las estrellas, una técnica crucial para la observación directa de exoplanetas y discos de formación planetaria que podrían albergar vida.
Los objetivos primarios de la misión incluyen un censo completo de exoplanetas, la detección de agujeros negros primordiales, el estudio de la energía oscura (la fuerza misteriosa que impulsa la expansión acelerada del cosmos), y la toma de imágenes directas, con sus respectivos espectros, de exoplanetas cercanos.
La finalización de la construcción representa un momento crucial para la NASA. Según palabras del Administrador Asociado Amit Kshatriya, la ciencia transformadora depende de una ingeniería rigurosa, y el equipo ha logrado entregar un observatorio que ampliará la comprensión del universo. Ahora, el telescopio pasará a una etapa de pruebas exhaustivas antes de su traslado al Centro Espacial Kennedy en Florida para el lanzamiento a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, el cual lo enviará al punto de Lagrange Sol-Tierra L2.
Un paso clave
En los últimos años, el enfoque de la búsqueda de exoplanetas se ha refinado. Los científicos no solo buscan el descubrimiento masivo, sino que priorizan la identificación de planetas similares a la Tierra que puedan ser potencialmente habitables. Sin embargo, estos mundos suelen quedar ocultos por el intenso brillo de sus estrellas anfitrionas.
El Instrumento Coronógrafo (CGI) del telescopio Roman aborda este desafío de manera innovadora. Si bien otros observatorios, como el Hubble, han utilizado coronógrafos, el Roman albergará el primer coronógrafo activo en el espacio. Se trata de un sistema avanzado de filtros, máscaras y espejos autoajustables diseñado para probar las tecnologías necesarias para suprimir la luz estelar a niveles sin precedentes. Esta capacidad tecnológica es esencial para obtener imágenes directas de exoplanetas, y permitirá a los científicos obtener información sobre sus atmósferas.
La cuestión de si existen extraterrestres es una de las mayores interrogantes de la ciencia. El Coronógrafo del Roman es una herramienta poderosa que acerca a los astrónomos un paso más a ese objetivo. En sus cinco años de misión principal, el observatorio generará un volumen de datos masivo, más de 20.000 terabytes, información que estará disponible para investigadores de todo el mundo y que promete impulsar el estudio de múltiples aspectos de la astrofísica por décadas.