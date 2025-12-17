NASA completó el telescopio que puede responder a la gran pregunta: ¿estamos solos?

La finalización de la construcción representa un momento crucial para la NASA. Según palabras del Administrador Asociado Amit Kshatriya, la ciencia transformadora depende de una ingeniería rigurosa, y el equipo ha logrado entregar un observatorio que ampliará la comprensión del universo. Ahora, el telescopio pasará a una etapa de pruebas exhaustivas antes de su traslado al Centro Espacial Kennedy en Florida para el lanzamiento a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, el cual lo enviará al punto de Lagrange Sol-Tierra L2.

Un paso clave

En los últimos años, el enfoque de la búsqueda de exoplanetas se ha refinado. Los científicos no solo buscan el descubrimiento masivo, sino que priorizan la identificación de planetas similares a la Tierra que puedan ser potencialmente habitables. Sin embargo, estos mundos suelen quedar ocultos por el intenso brillo de sus estrellas anfitrionas.

El Instrumento Coronógrafo (CGI) del telescopio Roman aborda este desafío de manera innovadora. Si bien otros observatorios, como el Hubble, han utilizado coronógrafos, el Roman albergará el primer coronógrafo activo en el espacio. Se trata de un sistema avanzado de filtros, máscaras y espejos autoajustables diseñado para probar las tecnologías necesarias para suprimir la luz estelar a niveles sin precedentes. Esta capacidad tecnológica es esencial para obtener imágenes directas de exoplanetas, y permitirá a los científicos obtener información sobre sus atmósferas.

La cuestión de si existen extraterrestres es una de las mayores interrogantes de la ciencia. El Coronógrafo del Roman es una herramienta poderosa que acerca a los astrónomos un paso más a ese objetivo. En sus cinco años de misión principal, el observatorio generará un volumen de datos masivo, más de 20.000 terabytes, información que estará disponible para investigadores de todo el mundo y que promete impulsar el estudio de múltiples aspectos de la astrofísica por décadas.