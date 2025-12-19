Descubrimiento astronómico sorprende a la NASA: un extraño planeta tiene forma de limón

El telescopio James Webb ha realizado un nuevo descubrimiento que parece extraído de una novela de ciencia ficción. La NASA ha confirmado la existencia de PSR J2322-2650b, un planeta (o bien exoplaneta) cuya morfología y composición son inusuales, adaptando la forma similar a la de un limón, algo que sin dudas ha cautivado la atención de propios y extraños.
En el universo, estamos acostumbrados a que los planetas sean esferas casi perfectas debido a su propia gravedad. Sin embargo, este cuerpo celeste rompe la norma. Según cuentan especialistas, la razón de su peculiar silueta no es estética, sino física. El exoplaneta orbita un púlsar (una estrella de neutrones densa y altamente magnetizada) a una distancia asombrosamente corta: apenas 1.6 millones de kilómetros.
A esta proximidad, las fuerzas de marea generadas por el púlsar son tan devastadoras que literalmente estiran la estructura del planeta hacia afuera, adoptando así la forma del limón. Además, completa una órbita en tan solo ocho horas, lo que somete a su atmósfera y superficie a un estrés gravitatorio y térmico sin precedentes.
En sintonía, el análisis del telescopio James Webb revela una atmósfera dominada por helio y cristales de carbono puro que flotan hacia la superficie. Los científicos de la NASA quedaron atónitos porque no existe un mecanismo conocido que explique cómo un planeta puede retener carbono puro mientras mantiene alejados elementos comunes como el oxígeno o el nitrógeno.
El descubrimiento de este exoplaneta con forma de limón no solo nos regala una imagen fascinante del cosmos, sino que obliga a los astrofísicos a replantearse los límites de lo que es posible en el universo, abriendo la puerta a nuevas investigaciones. Es un recordatorio de que el espacio profundo aún esconde maravillas que desafían toda lógica humana, y el telescopio James Webb es una de las mejores herramientas para intentar comprenderlas.