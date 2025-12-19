Descubrimiento astronómico sorprende a la NASA: un extraño planeta tiene forma de limón

El telescopio James Webb descubre un planeta con forma de limón: esto dice la NASA

En el universo, estamos acostumbrados a que los planetas sean esferas casi perfectas debido a su propia gravedad. Sin embargo, este cuerpo celeste rompe la norma. Según cuentan especialistas, la razón de su peculiar silueta no es estética, sino física. El exoplaneta orbita un púlsar (una estrella de neutrones densa y altamente magnetizada) a una distancia asombrosamente corta: apenas 1.6 millones de kilómetros.

exoplaneta Imagen del exoplaneta tomada por el telescopio James Webb.

A esta proximidad, las fuerzas de marea generadas por el púlsar son tan devastadoras que literalmente estiran la estructura del planeta hacia afuera, adoptando así la forma del limón. Además, completa una órbita en tan solo ocho horas, lo que somete a su atmósfera y superficie a un estrés gravitatorio y térmico sin precedentes.