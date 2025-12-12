Qué pasó con Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y hay preocupación

joaquin-levinton

Joaquín Levinton y su estado de salud

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que Levinton “presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor”.

El último parte "se ha confirmado el infarto agudo de miocardio y está con hemodinámica. Se ha compensado, la rapidez de acción permitió que hoy esté bien", indicó el titular.

joaquin-levinton3

Hasta este momento, ni las redes oficiales del artista ni las de Turf emitieron información al respecto.

El último posteo de Joaquín Levinton fue durante la tarde del jueves: una foto sosteniendo un libro con su rostro, el título Las 4 puertas hacia el orden interior y la frase “se vienen cositas”.

joaquin-levinton2

En cuanto a la agenda del grupo, además de su habitual participación en festivales veraniegos, tiene pautada una gira por Europa en abril y un concierto el 9 de mayo para celebrar los 30 años de carrera.