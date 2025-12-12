El cantante Joaquín Levinton fue internado en las últimas horas de urgencia tras de haberse descompensado en un bar del barrio porteño de Palermo. Había sufrido un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser atendido en el hospital Fernández, lugar donde se confirmó que tuvo un infarto.
Qué pasó con Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y hay preocupación
El cantante Joaquín Levinton, líder y voz del grupo Turf, sintió un dolor en el pecho y fue internado de urgencia
Los presentes en el bar donde se encontraba el cantante Joaquin Levinton, fueron los que llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para trasladarlo de urgencia. Unas horas antes de lo sucedido, el cantante mostró una imagen de uno de los libros que publicará: "Se vienen cositas".
El lamentable episodio sucedió en la noche del jueves, momento en que el artista se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 cuando advirtieron su estado de salud.
Joaquín Levinton y su estado de salud
El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que Levinton “presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor”.
El último parte "se ha confirmado el infarto agudo de miocardio y está con hemodinámica. Se ha compensado, la rapidez de acción permitió que hoy esté bien", indicó el titular.
Hasta este momento, ni las redes oficiales del artista ni las de Turf emitieron información al respecto.
El último posteo de Joaquín Levinton fue durante la tarde del jueves: una foto sosteniendo un libro con su rostro, el título Las 4 puertas hacia el orden interior y la frase “se vienen cositas”.
En cuanto a la agenda del grupo, además de su habitual participación en festivales veraniegos, tiene pautada una gira por Europa en abril y un concierto el 9 de mayo para celebrar los 30 años de carrera.