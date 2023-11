joaquin1.JPG ¿A quién eligió? Joaquín Levinton apareció en un móvil de TV y adelantó su voto.

En plena avenida Callao, Joaquín Levinton apareció en el medio de una entrevista a gente que estaba en la calle y sentó postura de cara al balotaje y hasta opinó sobre el debate.

“Yo siempre voté a Luis Zamora, pero ahora tengo estas dos situaciones y bueno uno me parece muy chiflado y el otro me parece más neutro”, expresó el músico en el móvil en calle Callao.

El cantante se sumó a la iniciativa y reveló su voto sin antes amagar: primero agarró una boleta de Milei, como dando a entender que iba a elegirlo; pero la tiró al piso al grito de "olé", y terminó ingresando la de Massa.

Es por votar al menos chiflado", explicó Levinton. "Debe haber poca gente que vota con algún tipo de convicción", se explayó el líder de Turf sobre los candidatos a la presidencia.

El músico luego fue consultado sobre el debate, y explicó: "Massa me pareció como más suelto. Me gustó el debate anterior cuando dijo 'hasta aquí has llegado, Milei'. Igual yo no le creo a ningún político".