Joaquín Levinton contó la vez que le realizaron una práctica militar para el olvido

Ante la atenta mirada del conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, y del resto de los invitados contó su anécdota: "Volvía de Cosquín Rock con un amigo que es joyero, era de noche, ruta con oscuro total donde no se veía nada. De repente nos para la Policía, le digo a mi amigo: '¿tenés algo?', no no me responde. Nos meten ahí y había un policía re heavy de los de antes, con gorrito de tela, milico".