Joaquín Levinton debutó en Masterchef e hizo tentar a todos

Apenas empezó su participación y recibió la caja con la que debía cocinar admitió no conocer la mayoría de los ingredientes. En la caja había todo tipo de alimentos de color blanco (coliflor, quesos, pescados, porotos, huevos, nabo, berenjena blanca, arroz, etc.), mientras que en las más chica encontraron todo tipo de condimentos coloridos. “El gran desafío es preparar un plato que sea no solamente innovador, sino que tenga color y sabor" anunció el jurado. Fue ahí cuando Levington reconoció “El 90% de los elementos no los conozco, ni los vi nunca en mi vida. Y esto me dan ganas de pintar un cuadro. Acá se usan muchísimos utensilios y cosas que yo... En mi casa hay cuatro tenedores y dos cuchillos con la punta así”.