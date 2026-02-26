El umbral de la elección de San Rafael que dejó afuera de la convención municipal a La Cámpora

omar y emir felix en zonas afectadas por lluvias La Junta Electoral realizó este jueves el conteo definitivo de los votos en San Rafael.

Reparto de poder en San Rafael

Si bien resta conocer el resultado del escrutinio definitivo, con 99,57% de las mesas contabilizadas, el reparto de 24 convencionales se da entre aquellos que superen los 4.770 votos; es decir: el oficialismo de San Rafael en Marcha, que encabezó el diputado nacional Emir Félix; Libertad Avanza + Cambia Mendoza; y el Frente Libertario Demócrata.

San Rafael Futuro logró 3.996 votos y, aunque restaba el escrutinio de dos mesas más la resolución de 31 votos recurridos, no superará el piso para participar de la convención municipal.

Distinta hubiese sido la historia si ese 3% de piso requerido se contabilizara solo teniendo en cuenta los emitidos. En ese escenario, por la baja participación en la elección, el kirchnerismo superaría el piso y entraría con una banca (la de Nadir Yasuff).

Disputa interna en San Rafael

Si bien el kirchnerismo finalmente no obtendrá la banca en la convención municipal de San Rafael, en el espacio se muestran conformes con la elección realizada.

“Cumplimos el objetivo que era demostrar que tenemos representación. Casi 6% nos votó. Qué lástima que ellos –por el peronismo encabezado por los hermanos Félix- no lo pudieron aprovechar para ganar”, dispararon desde San Rafael Futuro.

La frase hace referencia a que, en la elección de concejales, el oficialismo quedó casi 700 votos debajo de la alianza de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. En cambio, si el peronismo hubiese ido unido, tal vez se hubiese asegurado una victoria electoral.

Sin embargo, ese escenario de unidad no se advierte a corto plazo. La división es fuerte y se refleja no solo en San Rafael, sino también en Luján de Cuyo. Tan es así que desde La Cámpora creen que la redacción de la Carta Orgánica finalmente quedará en stand by, y acusan que hubo un acuerdo entre los hermanos Félix y el cornejismo para no avanzar.

alfredo cornejo omar felix 2025 Alfredo Cornejo y Omar Félix.

Lo que dice la ordenanza sobre la convención municipal en San Rafael

Más allá de la especulación K, la ordenanza que decretó la autonomía municipal y convocó a elecciones establece que una vez que esté el escrutinio definitivo y los convencionales sean proclamados, estos tienen 60 días para comenzar a reunirse.

Que una vez que lo hagan, comienza a regir el plazo de 90 días para que sancionen la Carta Orgánica, una especie de constitución del municipio de San Rafael, que le dará un marco legal al ejercicio de su autonomía.

De todas maneras, por un acuerdo conciliatorio entre la municipalidad, la Fiscalía de Estado y otras partes interesadas ante la Suprema Corte de Justicia, se pactó que la Carta Orgánica de San Rafael solo adquirirá vigencia normativa si así lo decide el pueblo en un referéndum.

Esa votación debería ser convocada junto con las próximas elecciones a concejales de San Rafael, es decir, las de 2027.

Los 24 convencionales elegidos en San Rafael

Al distribuir los escaños únicamente entre las 3 fuerzas que superaron el umbral que fija la ley electoral provincial, el resultado final es:

San Rafael en Marcha: 11 convencionales.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 10 convencionales.

Frente Libertario Demócrata: 3 convencionales.

San Rafael en Marcha (11 electos)

Emir Felix

Cristina Da Dalt

Alfredo Juri Sticca

Matilde Pronotto

Renzo Giu

Paula Fuentes

Danilo Pelayes

Sara Gil

Alberto Alzam

Carina Bordón

Juan Fernandez

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (10 electos)

Nicolás De Pedro

Viviana Vergani

M. Fernanda Gómez

Gonzalo Altamira

Martin Buscemi

Ana Eraso

Nahir Tala

R. "Colo" Fuentes

Dolly Ferreyra

Diego Tercero

Frente Libertario Demócrata (3 electos)