Los "herederos" de Cornejo, la campaña que empieza en Vendimia

Pero de plata se habla siempre después. Antes, hay definiciones que tomar.

Los sucesores de Cornejo

“Los herederos de Alfredo Cornejo” será un capítulo para la próxima etapa de Mendoza, que empezará ni bien se evaporen los efluvios de esta Vendimia. Un “colectivo” de sucesores que se ha ampliado a raíz de las últimas alianzas del gobernador con el PRO -adversarios íntimos en las elecciones de 2023, con La Unión Mendocina- y La Libertad Avanza.

Hay una certeza preelectoral. A poco más de un año de las próximas PASO a gobernador -habrá primarias el domingo 13 de junio de 2027, así es que agenden la fecha-, cabría decir que el peronismo mendocino está en la lona. Sin precandidatos claros ni proyecto de gobierno, ni referencia nacional más que la gastada líder presa Cristina Fernández de Kirchner o el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof; nadie ve al PJ disputando en serio la gobernación de Mendoza el año que viene.

LLA + Cambia Mendoza en Maipú, lanzamiento de la lista a concejales Facundo Correa Llano y Andrés "Peti" Lombardi, dos de los arquitectos de la alianza oficialista.

El peronismo mejor votado en las elecciones municipales del domingo 22 de febrero último fue el de Matías Stevanato. El intendente de Maipú está hoy más cerca de ejecutar una de sus elegantes verónicas de torero el año que viene, que de sacrificarse en una elección a priori perdida. Ese catch en el barro estaría reservado a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti -termina su mandato en el Senado- y a algún peronista del otro lado que se le anime. ¿Los Félix? Sufrieron en San Rafael para ganar por poco la Convención Municipal y perder por escaso margen al Concejo. La aventura provincial se ve difícil desde el sur.

Por lo tanto el escenario político más interesante estará, desde el fin de esta Vendimia, centrado en una interna “ampliada” de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, si es que este frente llega unido al momento de las definiciones, a partir de diciembre de este año.

Hablemos de los protagonistas.

La larga sombra de Alfredo

El gobernador Cornejo es un experto en eludir el síndrome del “Pato Rengo”, aquel que les resta poder aceleradamente a los gobernadores y presidentes que no tienen reelección, cuando les aparece un sucesor claro. En Mendoza hemos visto a mandatarios que perdieron el poder real el mismo día de las elecciones de medio tiempo, una vez abiertas las urnas.

Luego, está el programa de gobierno. El corazón del cornejismo. Un ideario de pocos puntos que se puede resumir en equilibrio fiscal, desarrollo de la minería posible, mano firme con la delincuencia, tender a una policía moderna, equipada y digitalizada cuanto se pueda, agilización al máximo de la justicia penal, clases siempre con capacitación e incentivo a los docentes -ítem aula mediante- usar bien la plata del resarcimiento de Portezuelo del Viento, montar obra pública con repago. Y empujado por la necesidad y el desastroso estado de nuestras rutas nacionales, hacer las rutas que Nación decidió no reconstruir.

allanamientos policía detenidos operativo la favorita capital Uno de los tantos operativos de los últimos meses, en este caso en La Favorita. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Por supuesto, no todo sale bien. Mendoza no puede salir del empobrecimiento paulatino de 20 años de populismo por sí misma, necesita que la macroeconomía ayude. Y para quien sufre un delito, está claro que la inseguridad es de 100 %. Nota mental: la ministra Mercedes Rus hace una gestión excepcional en un área sensible que casi nunca da buenas noticias.

La principal preocupación de Alfredo Cornejo es que su sucesor cumpla con esa biblia.

Los protagonistas: Luis Petri

Si analizamos un oficialismo “ampliado”, hay tres aspirantes a la gobernación que sobresalen claramente. El ahora diputado nacional libertario con vasos sanguíneos en el radicalismo Luis Petri, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE Tadeo García Zalazar, y el intendente de capital Ulpiano Suarez. Los tres están haciendo sus tareas para llegar con aire a 2027, en un año donde nadie hablará de ninguna candidatura. Está mal visto.

Luis Petri en Nihuil Luis Petri en Radio Nihuil, semanas atrás.

El caso de Petri es curioso. Enfrentó en la PASO de 2023 a Cornejo, hizo una gran elección que lo llevó primero a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, luego al Ministerio de Defensa, más tarde a firmar la afiliación violeta al partido de Milei, y después encabezó la nómina de CM+LLA que consiguió el triunfo más amplio del país contra el kirchnerismo. Hoy rema contra la corriente interna radical que le desconfía y se prepara para enfrentarlo.

Petri tiene con Alfredo Cornejo la mejor relación que se puede tener. El problema está por debajo. Hay “petristas” que se entretienen en las redes haciendo anticornejismo y eso molesta y mucho en la casona de la Avenida Peltier. Y de todas maneras, el gobernador ya no lo siente propio. ¿Puede Luis Petri ser el candidato “de Cornejo”? Sí. Pero antes tendrá que ganarle en las PASO a un radical cornejista puro, de la generación de “hijos” políticos del gobernador. Sólo un acuerdo Cornejo-Milei mucho más profundo que el de 2025 y que asegurase una victoria provincial, podría depositar a Petri en una candidatura sin tener que afrontar unas PASO. Y eso, si los libertarios locales que son de paladar negro y muy de revisarle el pedegree a todo el mundo, lo aceptan. El adalid de este “frontón” de LLA en Mendoza es el diputado nacional Facundo Correa Llano. El mismo que logró ubicar a su novia como senadora provincial en las últimas elecciones.

El problema para la UCR es que Petri mide razonablemente bien, no tiene el desgaste de quienes están en Mendoza con las gestiones municipales o en el gobierno, y la agenda nacional de protagonismo en el Congreso le ayuda en su exposición. La baja de edad para imputar menores a los 14 años y la reforma laboral le aseguraron mucha presencia en la TV.

Petri ya enfrentó al propio Cornejo en 2023. Y conoce a la perfección a los intendentes radicales que conservan poder territorial. Cuando se le señala que el petrismo “no tiene” intendentes, sonríe. Y explica que no conoce a ningún intendente de la UCR que juegue sus fichas a perdedor.

Tadeo, el de más experiencia

Entre todos los postulantes, el ministro y ex intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar es el de mayor experiencia en gestión. Y el que ya está trabajando para ser candidato a gobernador. Lo anunció hace poco. García Zalazar viene de inaugurar varias escuelas en distintos departamentos, algo que hacía rato no se veía. Aunque es cierto que la última fue construida con fondos municipales, la “Intendente Alejandro Bermejo” de Maipú. Como sea, Tadeo tiene a favor que es el aspirante preferido de Cornejo, a quien le depositaría su confianza porque sabe que cuidaría el programa de gobierno de Cambia Mendoza.

tadeo garcia zalazar alfredo cornejo dge escuela clases lavalle Cornejo y Tadeo García Zalazar en el inicio de clases en Lavalle.

Tadeo aprovechará la capilaridad del sistema educativo a través de las escuelas de Mendoza. También, que ya empezó un trabajo profesional con encuestadores propios que van midiendo y segmentando al electorado por edades y por zonas. ¿La contra? Su bajo perfil. Aunque es ácido cuando habla del kirchnerismo o de la oposición, su prudencia excesiva lo perjudica en las encuestas. Ya ha ocurrido antes. García Zalazar va a jugar “sí o sí” en la próxima elección de gobernador, dicen los informantes, empezando por una PASO en Cambia Mendoza. Hoy, sería el que mayor consenso interno tiene entre los intendentes de la UCR. Varios tienen la chance de ser reelegidos: Diego Costarelli, Francisco Lo Presti y Marcos Calvente en el Gran Mendoza, Mario Abed en el Este, Alejandro “Jani” Molero en el sur, y Gustavo Aguilera en Tupungato.

Yayo, el intendente que quiere ser gobernador

Si algo bueno ha aportado Cambia Mendoza al modelo de gestión, es que sus gobernadores han sido antes intendentes. Cornejo lo fue en Godoy Cruz y Rodolfo Suarez en Ciudad. ¿Seguirá Ulpiano Suarez ese camino?

Yayo Suarez es otro de los que están decididos a “jugar”. Dicen que su preparación es para enfrentar a Luis Petri. El intendente capitalino es de los más apegados al rosario progresista radical. Es presidente del Foro de Intendentes Radicales del país, viene de sesionar en Santa Fe en un comité que fue remodelado y parece de un partido europeo. Llevó al Foro un video de poco más de tres minutos del gobernador Alfredo Cornejo, en el que insta a los radicales a recordar que las “ideas de la libertad” empezaron en la UCR de los inicios, hace más de 100 años. También les dijo que el radicalismo debía ser una alternativa “sin remar contra la corriente”.

ulpiano-suarez-ucr-santa fe Yayo Suarez, presidente del Foro de Intendentes Radicales del país.

Yayo carga con aquello de “a mí no me van a pintar de violeta” por lo que los libertarios no lo incluyen en sus oraciones. Y sufre los efectos colaterales de gobernar una ciudad que se ha vuelto muy compleja. El raterismo, la situación de calle, la suciedad producto del impacto humano diario, el tránsito imposible en una capital exceden a un intendente. Pero igual, tiene que hacerse cargo de esa factura. ¿Tiene chances de ser candidato a gobernador? Sí, y es otro de los que están dispuestos a competir en unas primarias. Cree que el mejor escenario para él sería llegar a una definición interna como la ocurrida en 2019 entre Rodolfo Suarez y Martín Kerchner. Esa vez, Cornejo se inclinó por el entonces intendente capitalino, que luego venció a Omar De Marchi en unas PASO.

También quiere sumar aliados, partidos que se fueron del oficialismo como los socialistas, el ARI, u otros.

Las sorpresas

Últimamente, Alfredo Cornejo anda elogioso del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. La alianza con el PRO y LLA le permitió al gobierno provincial exhibir una victoria aplastante sobre el peronismo en Luján de Cuyo el pasado domingo 22.

Borrar a Alasino de una potencial candidatura a gobernador si el panorama se pone muy complicado y se necesita una salida, sería un error. Lo mismo cabría decirles a quienes han jubilado al ex gobernador Rodolfo Suarez. “Todavía mide bien…” dicen algunos intendentes que antes de apoyar a cualquier libertario, incluyendo a Petri, mantienen a Suarez en las conversaciones.

El peor y el mejor escenario oficialista

Sin dudas, el mejor escenario para Cambia Mendoza es un oficialismo ampliado. Y no dividir la oferta que el electorado ya unió el año pasado. Pero si no hay acuerdo con LLA, habrá un candidato a gobernador “de Milei”, otro “de Cornejo” y uno del peronismo. Como ocurrió en 2007 y el peronista Celso Jaque pasó por el medio y fue gobernador de Mendoza.

En cualquier caso lo que no hay en el mundo oficialista es tiempo ni espacio para inventar la pólvora y construir un candidato absolutamente nuevo. El postulante será “de Cornejo”, “de Milei”, o de ambos.

Llegar a 2027 es mucho tiempo. Pero escaso para montar una candidatura sorpresiva y un programa de gobierno completo. Los que lo intentaron salieron segundos. Como Francia en el Mundial.