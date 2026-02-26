Con el protagonismo de Alfredo Cornejo y Ulpiano Suarez la UCR nacional busca rearmarse

Embed - Ulpiano Suarez convoca a encuentro de intendentes

Cumbre radical en Santa Fe

La UCR apuesta a recuperar la la brújula y organizará un encuentro el próximo viernes en Santa Fe con más de 300 intendentes radicales, de la que también participarán gobernadores del partido con Maximiliano Pullaro como anfitrión.

Además del santafesino, están previstas las presencias de los mandatariosAlfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Szdero (Chaco): es decir, se juntarán los gobernadores radicales de Provincias Unidas, de perfil opositor, con los mandatarios de la UCR oficialista.

El cónclave fue convocado por el por el Comité Nacional de la UCR que preside el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y por el Foro de Intendentes que lidera el jefe comunal de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con el objetivo de compartir experiencias de gestión.

La reunión se llevará a cabo desde las 9 en la sede del Comité Provincial que encabeza el santafesino Felipe Michlig.

Tanto Pullaro como Chiarella son parte del armado federal de Provincias Unidas, un espacio opositor creado el año pasado para competir en las elecciones que consiguió representación legislativa en ambas cámaras del Congreso nacional.

Bajo ese paraguas también se acobijan otros dirigentes importantes del partido centenario como el diputado nacional y ex presidente de la UCR Martín Lousteau, y el gobernador Sadir.

En cambio, otras figuras importantes del radicalismo como los gobernadores Cornejo, Valdés y Szdero son aliados del gobierno de Javier Milei.

Leonel Chiarella (1) Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR.

La jornada comenzará con las acreditaciones de los participantes y seguirá con el discurso de bienvenida de Chiarella, Suarez, Michlig y del presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta.

A continuación, está programada la realización de una mesa de debate bajo el título “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local”, que estará a cargo de Rosendo Grobocopatel.

Luego será el turno del economista Santiago Bulat que dará la charla “Descifrando la economía 2026”

A las 12.15 está previsto que los intendentes reciban la palabra de los gobernadores Pullaro, Valdes, Cornejo, Sadir y Szdero, en ese orden.

Por la tarde, se abordarán en mesas temáticas distintas problemáticas vinculadas a la actualidad, en tanto que a las 16 habrá una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR.

Seguidamente, será el turno de la Mesa “La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo del rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.