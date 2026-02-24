El gobierno de Mendoza busca profesionales: abren concursos para cubrir 17 cargos en el Estado

casa-de-gobierno-mendoza El Gobierno de Mendoza aclaró que el proceso comenzará formalmente en el mes de abril. Foto: gentileza mendoza.gov.ar.

Gobierno de Mendoza: ¿dónde están las vacantes?

Los puestos de los concursos están distribuidos de la siguiente manera:

Ministerio de Hacienda y Finanzas: se buscan perfiles vinculados a Ciencias Económicas (Contadores Públicos y estudiantes avanzados).

Ministerio de Energía y Ambiente: la búsqueda se orienta a Ingenieros (Civiles, Hidráulicos, Industriales, en Petróleo y Ambientales), además de Licenciados en Administración.

DGE (Educación): entre los cargos a cubrir destaca la necesidad de profesionales en abogacía para áreas legales del organismo.

alfredo-cornejo-mendoza El gobierno de Mendoza anunció el primer llamado del año para incorporar personal técnico y jerárquico.

Fechas clave y modalidad de inscripción

Para evitar confusiones, el Gobierno de Mendoza aclaró que el proceso comenzará formalmente en el mes de abril. Tomá nota del cronograma:

Publicación oficial: durante la primera quincena de abril se darán a conocer las bases y condiciones detalladas en el Boletín Oficial.

Inicio de inscripciones: el lunes 13 de abril de 2026.

Canal exclusivo: el trámite será estrictamente online a través de la plataforma de Ventanilla Única (atencionciudadana.mendoza.gob.ar/ventanilla-unica/).

Dato importante: para quienes ya son agentes públicos y buscan un ascenso, la inscripción se realizará por el sistema habitual de RRHH (Portal del Empleado).

mendoza-casa-de-gobierno El Gobierno de Mendoza busca consolidar un modelo de ingreso al Estado basado en la idoneidad y el mérito. Foto: gentileza Wikipedia.

Transparencia y evaluación de los concursos

El proceso de selección no se agota en la simple postulación. Los aspirantes para un puesto en el gobierno de Mendoza deberán superar varias etapas que incluyen la admisión (cumplimiento de requisitos básicos), un curso de nivelación y, finalmente, un examen de oposición.

Entre los requisitos generales figuran ser argentino, mayor de edad, no poseer antecedentes penales ni deudores alimentarios, y contar con el título habilitante para el cargo profesional solicitado.

Con este llamado, el Gobierno de Mendoza busca consolidar un modelo de ingreso al Estado basado en la idoneidad y el mérito, alejándose de las designaciones directas y priorizando la capacidad técnica en puestos que son neurálgicos para la gestión provincial.