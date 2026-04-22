El Gobierno respaldó a las empresas que dejaron de prestarles micros a las barrabravas

ministerio de seguridad seguimiento colectivos El Ministerio de Seguridad siguió el recorrido de los colectivos durante los partidos de Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz de local.

"Esta situación se terminó. Desde el Gobierno queremos que el sistema de transporte público sea para los usuarios que día a día se trasladan a diferentes destinos y pagan el servicio. No podemos exponer a los pasajeros y a las empresas a los desmanes de unos inadaptados", comentó el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, a Diario UNO.

Una de las situaciones absurdas que se daba es que las empresas tenían que negociar con los barras. Les prestaban un colectivo y les pedían que no rompan las otras unidades que estaban en circulación.

La medida ya se aplicó el fin de semana pasado y tuvo éxito

El fin de semana pasado, cuando jugaron Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz de local la medida ya estaba en vigencia. Y se desarrolló con éxito, no hubo incidentes y tampoco micros tomados.

"Tuvimos muy buenos resultados el fin de semana pasado. No hubo registros ni de amenazas ni de colectivos secuestrados", confirmó el funcionario provincial y ratificó que esta medida continuará en el tiempo para evitar que pase.

ministerio de seguridad seguimiento colectivos 2 La Policía custodió los garajes de los colectivos para evitar la llegada de barrabravas.

La gota que colmó el vaso: 24 hinchas tomaron un colectivo

La gota que colmó el vaso fue durante el traslado de hinchas de un club mendocino a su estadio. El martes 7 de abril, en la previa del encuentro entre Independiente Rivadavia y Bolívar (por Copa Libertadores) 24 hinchas tomaron un micro, amenazaron al chofer, obligaron a bajar a los pasajeros e intentaron desviarlo hacia el Bautista Gargantini.

En ese caso, la Policía actuó rápidamente y detuvo a todos los barrabravas y los puso a disposición de la Justicia.

En esa ocasión, la ministra de Seguridad. Mercedes Rus, dijo: "No vamos a permitir que la violencia se adueñe del espacio público ni del transporte. En Mendoza el orden no se negocia. El vehículo había sido tomado por hinchas que obligaron a los pasajeros y extorsionaron al chofer, haciéndolo desviar hacia la cancha. Estamos solicitando que los 24 aprehendidos sean imputados y queden detenidos".