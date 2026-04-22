El Gobierno puso fin a una práctica que se daba de manera informal pero que nunca estuvo ni reglamentada ni aceptada. Hasta el fin de semana pasado, algunos barrabravas de clubes mendocinos pedían colectivos a las empresas de transporte para trasladarse desde distintos barrios de la provincia -algunos conflictivos- a los estadios y las empresas cedían para evitar represalias.
El Gobierno respaldó a las empresas que dejaron de prestarles micros a las barrabravas
Los transportistas cedían por posibles represalias de las barrabravas. Ahora, el Ministerio de Seguridad les brindó las garantías para que no ocurra
Desde la semana pasada, el Ministerio de Seguridad y el de Transporte les brindaron a los empresarios las garantías necesarias para que puedan negarse. La medida incluyó el despliegue de efectivos policiales para custodiar los garajes de las empresas y el compromiso de que ante cualquier incidente durante un recorrido, la Policía actuará de inmediato, los detendrá y pondrá a disposición de la Justicia a los responsables.
Una de las quejas que tenían los transportistas es que cuando se registraban incidentes con un colectivo la Policía tardaba en responder. Muchas veces, los barras rompían los micros lo que los obliga en algunos casos a reponer, por ejemplo, los vidrios de las unidades y en otras cosas tenían que afectar una unidad extra de auxilio para seguir brindando el servicio.
"Esta situación se terminó. Desde el Gobierno queremos que el sistema de transporte público sea para los usuarios que día a día se trasladan a diferentes destinos y pagan el servicio. No podemos exponer a los pasajeros y a las empresas a los desmanes de unos inadaptados", comentó el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, a Diario UNO.
Una de las situaciones absurdas que se daba es que las empresas tenían que negociar con los barras. Les prestaban un colectivo y les pedían que no rompan las otras unidades que estaban en circulación.
La medida ya se aplicó el fin de semana pasado y tuvo éxito
El fin de semana pasado, cuando jugaron Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz de local la medida ya estaba en vigencia. Y se desarrolló con éxito, no hubo incidentes y tampoco micros tomados.
"Tuvimos muy buenos resultados el fin de semana pasado. No hubo registros ni de amenazas ni de colectivos secuestrados", confirmó el funcionario provincial y ratificó que esta medida continuará en el tiempo para evitar que pase.
La gota que colmó el vaso: 24 hinchas tomaron un colectivo
La gota que colmó el vaso fue durante el traslado de hinchas de un club mendocino a su estadio. El martes 7 de abril, en la previa del encuentro entre Independiente Rivadavia y Bolívar (por Copa Libertadores) 24 hinchas tomaron un micro, amenazaron al chofer, obligaron a bajar a los pasajeros e intentaron desviarlo hacia el Bautista Gargantini.
En ese caso, la Policía actuó rápidamente y detuvo a todos los barrabravas y los puso a disposición de la Justicia.
En esa ocasión, la ministra de Seguridad. Mercedes Rus, dijo: "No vamos a permitir que la violencia se adueñe del espacio público ni del transporte. En Mendoza el orden no se negocia. El vehículo había sido tomado por hinchas que obligaron a los pasajeros y extorsionaron al chofer, haciéndolo desviar hacia la cancha. Estamos solicitando que los 24 aprehendidos sean imputados y queden detenidos".