En la misa por Bergoglio, que dio Marcelo Colombo, estuvieron Adorni y Kicillof pero no Villarruel

victoria villarruel Victoria Villarruel se fue a otra misa para no estar "con lo peor de la casta política", dijo. Foto: X de Victoria Villarruel.

La vicepresidenta se fue a Almagro

Tras bajarse de la misa en la Basílica de Luján en homenaje por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado, y explicó que decidió ausentarse de la ceremonia oficial porque allí se juntó “lo peor de la casta política”.

“Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios”, señaló la titular del Senado en declaraciones televisivas.

Tras denunciar una “politización” de la misa de Luján, Villarruel tomó distancia de la misa de Luján, al insistir con que en esa ceremonia “estaba lo peor de la casta política”.

En la foto de Luján estuvieron en primera fila el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones de corrupción, y también el ministro de Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre otros altos dirigentes del oficialismo.

Algunas filas más allá estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el senador Eduardo Wado de Pedro, y los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.

marcelo colombo El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, dio la misa en honor a Francisco. Foto: Noticias Argentinas

Todos escucharon la homilía a cargo del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La exposición no tuvo sorpresas. Tal como se prevía, Monseñor Colombo, habló de la necesidad de aprender del legado del pontífice argentino y a “superar las divisiones que persistieron durante su papado”, tanto en la sociedad como en el propio clero. Y recalcó la posibilidad de que la sociedad se una gracias al acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.

Luego de casi una hora, y en medio de fieles que se reunieron en recuerdo de Jorge Bergoglio y que cantaron por él, finalizó la actividad, sin cruces entre representantes libertarios y peronistas.