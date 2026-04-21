Alto contenido político tuvo la misa realizada en la basílica de Luján, en Buenos Aires, a cargo del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.
En la misa por Bergoglio, que dio Marcelo Colombo, estuvieron Adorni y Kicillof pero no Villarruel
Separados por pocos metros estuvieron funcionarios libertarios y peronistas. Villarruel no fue porque "estaba lo peor de la casta"
Fue en el homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento y allí, en la misma ceremonia estuvieron funcionarios nacionales del mileísmo -incluído el cuestionado Manuel Adorni- y representantes del peronismo, encabezados por Axel Kicillof. Eso sí, ni se saludaron, al menos en público.
La que pegó el faltazo fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue a otra misa y cuando le consultaron por su ausencia en la ceremonia oficial, respondió directamente que no fue "porque estaba lo peor de la casta política".
La vicepresidenta se fue a Almagro
Tras bajarse de la misa en la Basílica de Luján en homenaje por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado, y explicó que decidió ausentarse de la ceremonia oficial porque allí se juntó “lo peor de la casta política”.
“Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios”, señaló la titular del Senado en declaraciones televisivas.
Tras denunciar una “politización” de la misa de Luján, Villarruel tomó distancia de la misa de Luján, al insistir con que en esa ceremonia “estaba lo peor de la casta política”.
En la foto de Luján estuvieron en primera fila el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones de corrupción, y también el ministro de Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre otros altos dirigentes del oficialismo.
Algunas filas más allá estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el senador Eduardo Wado de Pedro, y los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.
Todos escucharon la homilía a cargo del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
La exposición no tuvo sorpresas. Tal como se prevía, Monseñor Colombo, habló de la necesidad de aprender del legado del pontífice argentino y a “superar las divisiones que persistieron durante su papado”, tanto en la sociedad como en el propio clero. Y recalcó la posibilidad de que la sociedad se una gracias al acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.
Luego de casi una hora, y en medio de fieles que se reunieron en recuerdo de Jorge Bergoglio y que cantaron por él, finalizó la actividad, sin cruces entre representantes libertarios y peronistas.