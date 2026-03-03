La Noche de las Hamburguesas tendrá una nueva edición en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de unos de los eventos más esperados del año por los fanáticos de las hamburguesas que recorren sus locales favoritos para disfrutar de esa tradicional comida rápida. El objetivo es visibilizar y promocionar la oferta gastronómica en toda la Ciudad, además de impulsar las ventas de un sector que siempre está en busca de mejorar su calidad y variedad de gustos.
Un momento para los fanáticos: el regreso de La Noche de las Hamburguesas
Uno de los eventos más esperados de los fanáticos vuelve este viernes con otra edición de La Noche de las Hamburguesas, en que más de 200 locales ofrecerán su mejor producto y con promociones
El tradicional evento se desarrollará el viernes 6 de marzo, desde las 19, y se extenderá hasta el cierre de cada local adherido. Durante la noche de este viernes, más de 200 locales ofrecerán combos especiales con hamburguesa como estrella principal, guarnicion y bebidas a mitad de precio, en una interesante propuesta que combina sabor, ambiente festivo y la posibilidad de recorrer distintos barrios porteños sin gastar más de lo pensado.
Este tradicional encuentro forma parte del programa BA Capital Gastronómica, con la intención de promover la diversidad y calidad del circuito hamburguesero porteño. Para hacer la experiencia más accesible, estará disponible un mapa virtual interactivo que permitirá consultar la lista completa de locales participantes, sus menús y sus ubicaciones.
De acuerdo a lo informado por los organizadores, cada hamburguesería adherida definirá un combo específico con rebaja. La promoción incluye una hamburguesa, un acompañamiento y una bebida. El menú elegido puede variar según la marca y la sucursal.
Además habrá dos patios hamburgueseros para disfrutar al aire libre: uno frente al Planetario, en Palermo, y otro en Parque Los Andes, en Chacarita. Un dato importante para tener en cuenta tiene que ver con que esos locales ofrecerán también un combo especial de hamburguesa a mitad de precio, junto a una propuesta de música para acompañar la experiencia.
Qué hamburgueserías participan del evento
El evento reúne opciones para todos los gustos: desde cadenas internacionales hasta emprendimientos artesanales y propuestas barriales con identidad propia.
Cadenas masivas
Estas marcas participarán con decenas de sucursales distribuidas en puntos clave de la ciudad, como Obelisco, Caballito, Flores, Belgrano y shoppings.
- McDonald’s
- Burger King
- Mostaza
Marcas reconocidas y de autor.
Estas propuestas destacan por su estilo urbano y variedad de combinaciones.
- Big Pons (Boedo, Belgrano, Corrientes, Puerto Madero)
- The Food Truck Store
- Williamsburg
- Arredondo
Especialistas y favoritos del público
Son referentes del circuito local, conocidos por sus blends, panes artesanales y toppings distintivos.
- El Desembarco (7 sucursales)
- Mi Barrio
- Pérez-H
- Deltoro
- Kiddo
- Fat Broder
Opciones de barrio y artesanales
Una selección ideal para quienes buscan propuestas con sello propio y sabores menos convencionales.
- Temple
- PIBÄ
- Diggs
- La Choppería
- Lobo Blanco
- Hueburgers
- Trixie American Diner
Explorar la ciudad de una manera distinta
En esta nueva edición, la Noche de las Hamburguesas invita a miles de porteños y turistas que se encuentren visitando por estos días la Ciudad de Buenos Aires, vivir una experiencia que incluya buena música, ambiente callejero y promociones irresistibles para los amantes de la hamburguesa.