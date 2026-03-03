Ciudad hamburguesa noche Un momento para los fanáticos: el regreso de La Noche de las Hamburguesas a la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado por los organizadores, cada hamburguesería adherida definirá un combo específico con rebaja. La promoción incluye una hamburguesa, un acompañamiento y una bebida. El menú elegido puede variar según la marca y la sucursal.

Además habrá dos patios hamburgueseros para disfrutar al aire libre: uno frente al Planetario, en Palermo, y otro en Parque Los Andes, en Chacarita. Un dato importante para tener en cuenta tiene que ver con que esos locales ofrecerán también un combo especial de hamburguesa a mitad de precio, junto a una propuesta de música para acompañar la experiencia.

Qué hamburgueserías participan del evento

El evento reúne opciones para todos los gustos: desde cadenas internacionales hasta emprendimientos artesanales y propuestas barriales con identidad propia.

Cadenas masivas

Estas marcas participarán con decenas de sucursales distribuidas en puntos clave de la ciudad, como Obelisco, Caballito, Flores, Belgrano y shoppings.

McDonald’s

Burger King

Mostaza

Marcas reconocidas y de autor.

Estas propuestas destacan por su estilo urbano y variedad de combinaciones.

Big Pons (Boedo, Belgrano, Corrientes, Puerto Madero)

The Food Truck Store

Williamsburg

Arredondo

Especialistas y favoritos del público

Son referentes del circuito local, conocidos por sus blends, panes artesanales y toppings distintivos.

El Desembarco (7 sucursales)

Mi Barrio

Pérez-H

Deltoro

Kiddo

Fat Broder

Opciones de barrio y artesanales

Una selección ideal para quienes buscan propuestas con sello propio y sabores menos convencionales.

Temple

PIBÄ

Diggs

La Choppería

Lobo Blanco

Hueburgers

Trixie American Diner

Explorar la ciudad de una manera distinta

En esta nueva edición, la Noche de las Hamburguesas invita a miles de porteños y turistas que se encuentren visitando por estos días la Ciudad de Buenos Aires, vivir una experiencia que incluya buena música, ambiente callejero y promociones irresistibles para los amantes de la hamburguesa.