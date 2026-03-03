Flamengo se quedó sin técnico tras ganar 8 a 0 en el Campeonato Carioca: los motivos

Haber caído en la final de la Recopa Sudamericana frente a Lanús significó un golpe muy duro para el conjunto brasileño que desde la noche donde sufrieron un nuevo Maracanazo tuvo que soportar rumores sobre la salida de Filipe Luís. Rumores que, finalmente, resultaron ser ciertos.

De esta manera, tanto el ex lateral dejó su cargo junto a su ayudante Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares. Rápidamente la dirigencia del Flamengo anunció a su reemplazante: el técnico portugués Leonardo Jardim, quien firmó hasta diciembre de 2027.

Copa Libertadores - Flamengo El Flamengo es el actual campeón de la Copa Libertadores.

El escueto comunicado del Flamengo

En la cuenta oficial de la red social X (ex Twitter) le dedicaron un mensaje al ex entrenador: "Flamengo agradece a Filipe Luís por toda su dedicación y sus logros durante su etapa como nuestro entrenador."

Embed O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira.#obrigado pic.twitter.com/NTd9vHGnJE — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026

"Le deseamos éxito en su carrera", concluyó el escueto comunicado.

Filipe Luíz Antes de ser entrenador el ex lateral brilló como jugador del Flamengo.

Los títulos de Filipe Luís en Flamengo

Filipe Luís ganó 12 títulos como jugador del Flamengo:

Tres torneos internacionales: Copa Libertadores – 2019. Copa Libertadores – 2022. Recopa Sudamericana – 2020.

Cinco torneos nacionales: Campeonato Brasileiro – 2019. Campeonato Brasileiro – 2020. Copa do Brasil – 2022. Supercopa do Brasil – 2020. Supercopa do Brasil – 2021.

Cuatro torneos estaduales: Campeonato Carioca – 2020. Campeonato Carioca – 2021. Campeonato Carioca – 2023. Taça Guanabara – 2020.



Luego asumió en Flamengo tras retirarse como futbolista en 2023 y obtuvo cinco títulos más: