Flamengo se quedó sin técnico tras ganar 8 a 0 en el Campeonato Carioca: los motivos

El ritmo vertiginoso del fútbol exige resultados de manera permanente. Es así que no importa que un jugador haya sido figura en un partido si en el próximo merma su rendimiento; lo mismo sucede con el cuerpo técnico de un equipo y un claro ejemplo de esto es el Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores.
Es que el fútbol moderno no espera, de esta manera el Fla se quedó sin DT aunque Filipe Luís es un ídolo del club donde ganó múltiples títulos como jugador y como entrenador.
Flamengo se quedó sin técnico: los motivos
Aunque venía de golear 8 a 0 a Madureira en la semifinal del Campeonato Carioca - con un global de 11 a 0 tras el 3 a 0 conseguido en el partido de ida en el Maracaná -, de poco sirvió quedar a las puertas de un nuevo título. Los malos resultados del último tiempo terminaron pesando más que los trofeos conquistados.
Haber caído en la final de la Recopa Sudamericana frente a Lanús significó un golpe muy duro para el conjunto brasileño que desde la noche donde sufrieron un nuevo Maracanazo tuvo que soportar rumores sobre la salida de Filipe Luís. Rumores que, finalmente, resultaron ser ciertos.
De esta manera, tanto el ex lateral dejó su cargo junto a su ayudante Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares. Rápidamente la dirigencia del Flamengo anunció a su reemplazante: el técnico portugués Leonardo Jardim, quien firmó hasta diciembre de 2027.
El escueto comunicado del Flamengo
En la cuenta oficial de la red social X (ex Twitter) le dedicaron un mensaje al ex entrenador: "Flamengo agradece a Filipe Luís por toda su dedicación y sus logros durante su etapa como nuestro entrenador."
Embed
O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira.#obrigadopic.twitter.com/NTd9vHGnJE