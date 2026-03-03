Inicio Ovación Fútbol Flamengo
Efecto Lanús

Flamengo se quedó sin técnico tras ganar 8 a 0 en el Campeonato Carioca: los motivos

El Mengão se quedó sin entrenador aunque recientemente el Flamengo tocó el cielo con las manos al ganar la Copa Libertadores

Emanuel Trilla Donoso
Filipe Luís dejó de ser el DT del Flamengo.

El ritmo vertiginoso del fútbol exige resultados de manera permanente. Es así que no importa que un jugador haya sido figura en un partido si en el próximo merma su rendimiento; lo mismo sucede con el cuerpo técnico de un equipo y un claro ejemplo de esto es el Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores.

Es que el fútbol moderno no espera, de esta manera el Fla se quedó sin DT aunque Filipe Luís es un ídolo del club donde ganó múltiples títulos como jugador y como entrenador.

Filipe Luís es considerado un ídolo Flamengo.

Flamengo se quedó sin técnico: los motivos

Aunque venía de golear 8 a 0 a Madureira en la semifinal del Campeonato Carioca - con un global de 11 a 0 tras el 3 a 0 conseguido en el partido de ida en el Maracaná -, de poco sirvió quedar a las puertas de un nuevo título. Los malos resultados del último tiempo terminaron pesando más que los trofeos conquistados.

Haber caído en la final de la Recopa Sudamericana frente a Lanús significó un golpe muy duro para el conjunto brasileño que desde la noche donde sufrieron un nuevo Maracanazo tuvo que soportar rumores sobre la salida de Filipe Luís. Rumores que, finalmente, resultaron ser ciertos.

De esta manera, tanto el ex lateral dejó su cargo junto a su ayudante Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares. Rápidamente la dirigencia del Flamengo anunció a su reemplazante: el técnico portugués Leonardo Jardim, quien firmó hasta diciembre de 2027.

El Flamengo es el actual campeón de la Copa Libertadores.

El escueto comunicado del Flamengo

En la cuenta oficial de la red social X (ex Twitter) le dedicaron un mensaje al ex entrenador: "Flamengo agradece a Filipe Luís por toda su dedicación y sus logros durante su etapa como nuestro entrenador."

"Le deseamos éxito en su carrera", concluyó el escueto comunicado.

Antes de ser entrenador el ex lateral brilló como jugador del Flamengo.

Los títulos de Filipe Luís en Flamengo

Filipe Luís ganó 12 títulos como jugador del Flamengo:

  • Tres torneos internacionales:
    • Copa Libertadores – 2019.
    • Copa Libertadores – 2022.
    • Recopa Sudamericana – 2020.
  • Cinco torneos nacionales:
    • Campeonato Brasileiro – 2019.
    • Campeonato Brasileiro – 2020.
    • Copa do Brasil – 2022.
    • Supercopa do Brasil – 2020.
    • Supercopa do Brasil – 2021.
  • Cuatro torneos estaduales:
    • Campeonato Carioca – 2020.
    • Campeonato Carioca – 2021.
    • Campeonato Carioca – 2023.
    • Taça Guanabara – 2020.

Luego asumió en Flamengo tras retirarse como futbolista en 2023 y obtuvo cinco títulos más:

  • Tres torneos locales:
    • Copa de Brasil 2024.
    • Supercopa de Brasil 2025.
    • Brasileirao 2025.
  • Dos torneos internacionales:
    • Copa Libertadores 2025.
    • Copa Challenger de la FIFA 2025.

