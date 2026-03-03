Dos países se unen a Estados Unidos y retan a China con ejercicios militares conjuntos

La flota filipina desplegó la fragata AntonioLuna junto a unidades de Estados Unidos como el destructor USSDewey, mientras aviones de patrulla de Japón P3C, cazas filipinos y aeronaves de reconocimiento norteamericanas surcaban los cielos en formación, practicando desde operaciones antisubmarinas hasta patrullaje conjunto y verificación de comunicaciones.

Filipinas, Japón y Estados Unidos realizan ejercicios militares conjuntos en el Mar de China Meridional (1)

La respuesta militar de China

Este tipo de ejercicios no son una ocurrencia aislada, sino parte de un esfuerzo mayor para reforzar la interoperabilidad militar entre aliados que comparten la preocupación por la estabilidad marítima en una zona que Pekín reclama en parte como propia. Manila, que mantiene disputas territoriales con China en el Mar de China Meridional, ha intensificado su cooperación con Washington y Tokio en los últimos años para fortalecer su defensa frente a crecientes tensiones.

Desde Beijing, sin embargo, la respuesta fue inmediata y dura. El ejército de China calificó los ejercicios de Filipinas y sus socios como una acción que “socava la paz y la estabilidad regionales”, acusando a Manila de involucrar a países externos para organizar patrullas conjuntas que, a juicio de las autoridades chinas, perturban el status quo en la zona disputada.

La participación tripartita en maniobras navales y aéreas refleja un enfoque cada vez más coordinado entre Estados Unidos, Japón y Filipinas para afrontar desafíos que van desde la libertad de navegación hasta la disuasión frente a posibles acciones unilaterales de China en sus reclamos marítimos.