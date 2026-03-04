Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Preocupante

La Selección argentina enfrenta un rival silencioso en la previa del Mundial

Mientras se define la sede de la Finalissima, la Selección argentina tendrá que lidiar con una problemática que puede tener sus consecuencias en la cita máxima

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina mira a futuro: tiene la Finalissima y el Mundial 2026.

El conflicto en Medio Oriente tuvo sus repercusiones en el fútbol: Qatar, Israel, Irán y otros países de la región suspendieron las actividades deportivas hasta nuevo aviso, por lo que la FIFA evalúa alternativas para disputar la Finalissima entre la Selección argentina y la Selección de España. Pero, más allá del enfrentamiento bélico, Lionel Scaloni tiene un problema estrictamente futbolístico.

Caído el amistoso contra Qatar, el combinado nacional solo tendrá un partido de preparación antes de la Copa Mundial de Fútbol 2026: la Finalissima, por lo que llegará sin rodaje antes de la cita más importante.

mundial 2026, seleccion argentina, messi
La Selecci&oacute;n argentina tendr&aacute; poco rodaje antes del Mundial.

La Selección argentina llegará sin rodaje a dos importantes compromisos internacionales

Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen la posibilidad de llevar a la Selección argentina - otra vez - a lo más alto ya que en 2026 disputará la Finalissima (a partido único contra la Selección de España) y el Mundial 2026, donde compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, equipos de una envergadura menor.

El nivel de los rivales que podría cruzarse en la cita máxima del fútbol es similar a la de los combinados que Argentina enfrentó en el último tiempo, algo que genera inquietud, sobre todo porque el cuadro puede tornarse exigente en los 16avos de final ante un eventual cruce con Francia o Uruguay.

Algo que aporta cierta tranquilidad es que la Selección argentina mostró una clara supremacía en las Eliminatorias Conmebol: ganó 12 partidos, empató 2 y perdió 4, liderando la tabla con 38 puntos, mientras que su escolta inmediato fue Ecuador, con 29 unidades.

Selección argentina
La Selecci&oacute;n argentina tiene dif&iacute;ciles desaf&iacute;os en 2026.

En la previa del Mundial 2026, por el momento, solo disputará un partido que - para colmo - no es una parada sencilla ya que jugará la Finalissima contra su par español el 27 de marzo en una sede a definir porque se verá modificada por el conflicto en Medio Oriente, mientras que el amistoso contra Qatar pactado para el 31 de marzo está suspendido.

Los últimos 15 amistosos de la Selección argentina

Eliminatorias de la Conmebol de por medio, la Selección argentina disputó 15 amistosos en el último tiempo contra rivales muy flojos y donde se impuso en todos los partidos (en la mayoría sin problemas).

  • Estonia: 5 - 0.
  • Honduras: 3 - 0.
  • Jamaica: 3-0.
  • Emiratos Árabes: 5 - 0.
  • Panamá: 2 - 0.
  • Curazao: 7 - 0.
  • Australia: 2 - 0.
  • Indonesia: 2 - 0.
  • El Salvador: 3 - 0.
  • Costa Rica: 3 - 1.
  • Ecuador: 1 - 0.
  • Guatemala: 4 - 1.
  • Venezuela: 1 - 0.
  • Puerto Rico: 6 - 0.
  • Angola: 2 - 0.
Selección argentina - Angola
El &uacute;ltimo amistoso de la Selecci&oacute;n argentina fue contra Angola en Luanda.

Es por eso que nuevamente vuelve a preocupar que la Selección argentina no haya enfrentado a equipos de la elite. Para graficar la situación solo basta con mencionar la posición en el ranking FIFA en la que se ubican sus últimos cuatro rivales:

  • Guatemala: puesto 95.
  • Venezuela: puesto 50.
  • Puerto Rico: puesto 156.
  • Angola: puesto 89.

Por otro lado, los primeros puestos son los siguientes:

  1. España.
  2. Argentina.
  3. Francia.
  4. Inglaterra.
  5. Brasil.

