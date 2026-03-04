La Selección argentina enfrenta un rival silencioso en la previa del Mundial

El nivel de los rivales que podría cruzarse en la cita máxima del fútbol es similar a la de los combinados que Argentina enfrentó en el último tiempo, algo que genera inquietud, sobre todo porque el cuadro puede tornarse exigente en los 16avos de final ante un eventual cruce con Francia o Uruguay.

Algo que aporta cierta tranquilidad es que la Selección argentina mostró una clara supremacía en las Eliminatorias Conmebol: ganó 12 partidos, empató 2 y perdió 4, liderando la tabla con 38 puntos, mientras que su escolta inmediato fue Ecuador, con 29 unidades.

La Selección argentina tiene difíciles desafíos en 2026.

En la previa del Mundial 2026, por el momento, solo disputará un partido que - para colmo - no es una parada sencilla ya que jugará la Finalissima contra su par español el 27 de marzo en una sede a definir porque se verá modificada por el conflicto en Medio Oriente, mientras que el amistoso contra Qatar pactado para el 31 de marzo está suspendido.

Los últimos 15 amistosos de la Selección argentina

Eliminatorias de la Conmebol de por medio, la Selección argentina disputó 15 amistosos en el último tiempo contra rivales muy flojos y donde se impuso en todos los partidos (en la mayoría sin problemas).

Estonia: 5 - 0.

Honduras: 3 - 0.

Jamaica: 3-0.

Emiratos Árabes: 5 - 0.

Panamá: 2 - 0.

Curazao: 7 - 0.

Australia: 2 - 0.

Indonesia: 2 - 0.

El Salvador: 3 - 0.

Costa Rica: 3 - 1.

Ecuador: 1 - 0.

Guatemala: 4 - 1.

Venezuela: 1 - 0.

Puerto Rico: 6 - 0.

Angola: 2 - 0.

El último amistoso de la Selección argentina fue contra Angola en Luanda.

Es por eso que nuevamente vuelve a preocupar que la Selección argentina no haya enfrentado a equipos de la elite. Para graficar la situación solo basta con mencionar la posición en el ranking FIFA en la que se ubican sus últimos cuatro rivales:

Guatemala: puesto 95.

Venezuela: puesto 50.

Puerto Rico: puesto 156.

Angola: puesto 89.

Por otro lado, los primeros puestos son los siguientes: