La Selección argentina enfrenta un rival silencioso en la previa del Mundial

El conflicto en Medio Oriente tuvo sus repercusiones en el fútbol: Qatar, Israel, Irán y otros países de la región suspendieron las actividades deportivas hasta nuevo aviso, por lo que la FIFA evalúa alternativas para disputar la Finalissima entre la Selección argentina y la Selección de España. Pero, más allá del enfrentamiento bélico, Lionel Scaloni tiene un problema estrictamente futbolístico.
Caído el amistoso contra Qatar, el combinado nacional solo tendrá un partido de preparación antes de la Copa Mundial de Fútbol 2026: la Finalissima, por lo que llegará sin rodaje antes de la cita más importante.
La Selección argentina llegará sin rodaje a dos importantes compromisos internacionales
Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen la posibilidad de llevar a la Selección argentina - otra vez - a lo más alto ya que en 2026 disputará la Finalissima (a partido único contra la Selección de España) y el Mundial 2026, donde compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, equipos de una envergadura menor.
El nivel de los rivales que podría cruzarse en la cita máxima del fútbol es similar a la de los combinados que Argentina enfrentó en el último tiempo, algo que genera inquietud, sobre todo porque el cuadro puede tornarse exigente en los 16avos de final ante un eventual cruce con Francia o Uruguay.
Algo que aporta cierta tranquilidad es que la Selección argentina mostró una clara supremacía en las Eliminatorias Conmebol: ganó 12 partidos, empató 2 y perdió 4, liderando la tabla con 38 puntos, mientras que su escolta inmediato fue Ecuador, con 29 unidades.
Los últimos 15 amistosos de la Selección argentina
Eliminatorias de la Conmebol de por medio, la Selección argentina disputó 15 amistosos en el último tiempo contra rivales muy flojos y donde se impuso en todos los partidos (en la mayoría sin problemas).
Estonia: 5 - 0.
Honduras: 3 - 0.
Jamaica: 3-0.
Emiratos Árabes: 5 - 0.
Panamá: 2 - 0.
Curazao: 7 - 0.
Australia: 2 - 0.
Indonesia: 2 - 0.
El Salvador: 3 - 0.
Costa Rica: 3 - 1.
Ecuador: 1 - 0.
Guatemala: 4 - 1.
Venezuela: 1 - 0.
Puerto Rico: 6 - 0.
Angola: 2 - 0.
Es por eso que nuevamente vuelve a preocupar que la Selección argentina no haya enfrentado a equipos de la elite. Para graficar la situación solo basta con mencionar la posición en el ranking FIFA en la que se ubican sus últimos cuatro rivales:
Guatemala: puesto 95.
Venezuela: puesto 50.
Puerto Rico: puesto 156.
Angola: puesto 89.
Por otro lado, los primeros puestos son los siguientes: